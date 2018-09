14. September 2018, 22:10 Uhr Pullach Das Ende als Anfang

Der Hospizverein Isartal veranstaltet am Mittwoch, 26. September, einen Filmabend mit anschließender Diskussion im Familienzentrum in Hohenschäftlarn. Beginn ist um 19 Uhr. Gezeigt wird der Film "Das Ende ist mein Anfang" von Jo Baier. Der im Jahr 2010 erstmals gezeigte Film behandelt die letzten drei Monate im Leben des an Krebs erkrankten Journalisten Tiziano Terzani (1938-2004), der lange Zeit Asienkorrespondent für das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" war. Anhand von Gesprächen mit seinem Sohn reflektiert Terzani seine Erkenntnisse über das Leben und Sterben. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.