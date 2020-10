Die Gemeinde Pullach will Straßlacher Schüler nicht an Oberhaching abgeben

Von Udo Watter, Pullach

Die Überlegungen, die Josef-Breher-Mittelschule in Pullach abzureißen und neu in Baierbrunn zu bauen sowie einen neuen Zweckverband "Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München" zu gründen, gibt es schon länger. Das Mitglied Straßlach-Dingharting will durch Änderung des Einzugsbereichs die Mittelschüler aus der Gemeinde künftig in die Mittelschule Oberhaching an Stelle von Pullach schicken. Die Gemeinde Pullach beantragt hingegen beim Staatlichen Schulamt des Landkreises München die Beibehaltung des bestehenden Schulsprengels und die Ablehnung des Antrags von Straßlach-Dingharting auf Änderung. Der Beschluss des Pullacher Gemeinderats erfolgte einstimmig.

Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) betonte, dass eine Sprengeländerung "das falsche Signal" wäre. Sie unterstrich, dass die Beweggründe von Straßlach-Dingharting eher monetär seien, es geht um den Kostenanteil der kleinsten Landkreis-Gemeinde an einem Neubau der Mittelschule. Zudem wird in Oberhaching eine neue Realschule entstehen, das sei natürlich auch örtlich näher. Aber auch in Oberhaching werde sich Straßlach-Dingharting irgendwann an Baumaßnahmen beteiligen müssen. Generell kam noch einmal die Frage auf, ob ein teurer Neubau in Baierbrunn die beste Lösung sei. Tausendfreund erklärte, es gebe die Beschlusslage, dass die Mittelschule in jeden Fall neu zu bauen ist, da die Grundschule auf das Grundstück der Mittelschule in Pullach verlegt werden soll. Neubaukosten stünden also definitiv an. Für eine attraktive Mittelschule benötige man mindestens rund 220 Schülerinnen und Schüler, um durchgehend zweizügig zu sein.

Kämmerer André Schneider geht von hohen Kosten beim Neubau der Mittelschule in Baierbrunn oder einer Generalsanierung in Pullach aus, der Kostenanteil von Straßlach-Dingharting läge nach seiner Schätzung wohl bei circa 4,5 Millionen Euro. Diese Summe belaste den Haushalt einer kleineren, finanzschwächeren Gemeinde über mehrere Jahre. "Das ist schon eine Hausnummer", sagte Schneider. Freilich fielen für Straßlach-Dingharting auch bei einer in Oberhaching, früher oder später Neubau- respektive Erweiterungskosten an.