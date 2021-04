Andreas Most und Caroline Voit bilden gemeinsam die neue Fraktion "Pullach Plus" im Gemeinderat.

Interview von Michael Morosow

Er werde sich von seinen Parteifreunden nicht aus der Fraktion ekeln lassen, sagte der ehemalige Bürgermeisterkandidat und langjährige Vorsitzende der CSU-Fraktion im Pullacher Gemeinderat, Andreas Most, noch im Mai 2020 trotzig. Caroline Voit hatte damals bereits die Konsequenzen aus dem internen Richtungsstreit gezogen und war aus Partei, Fraktion und Ortsverband ausgetreten. Jetzt, knapp ein Jahr später, hat auch Most entnervt hingeworfen und mit Voit eine eigene Fraktion mit dem Namen "Pullach Plus" gebildet. Für ihn sei das Maß voll gewesen, als zuletzt bei den Neuwahlen im Ortsverband sowohl er selbst als auch der erste Nachrücker auf der CSU-Liste Benno Schroeder kein Amt erhalten hätten, sagt Most. Die einstige Mehrheitsfraktion ist nach seinem Austritt auf vier Mitglieder zusammengeschrumpft - das Ehepaar Christine (Fraktionsvorsitzende) und Uwe Eisenmann sowie Altbürgermeister Jürgen Westenthanner und dessen Sohn Sebastian. In einem Gespräch mit der SZ erläutern Caroline Voit und Andreas Most ihre Beweggründe für ihr Ausscheiden und ihre Vorhaben als eigene Fraktion.

SZ: Frau Voit, Herr Most, vergangene Woche im Gemeinderat hatte "Pullach Plus" seine Premiere. Wie war das erste Mal?

Caroline Voit: Für mich war es ja nicht ganz neu. Zwar war es neu unter dem Namen "Pullach Plus" aufzutreten, aber mit Andreas war ich ja schon früher gemeinsam in der Fraktion und ohne CSU, das kenne ich inzwischen auch schon länger.

Andreas Most: Für mich war es einerseits eine sehr entspannte Gemeinderatssitzung. Aber so richtig nach "erstem Mal" hat es sich nicht angefühlt. Schließlich habe ich mich auch schon vorher mit Frau Voit über wichtige Tagesordnungspunkte ausgetauscht und dass wir in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen, fast immer, das war mir auch nicht neu.

Herr Most, Sie wollten eigentlich trotz aller Differenzen Mitglied der CSU-Fraktion bleiben. Jetzt werfen Sie doch hin. Was ist geschehen?

Most: Ich war damals nur deshalb nicht wie Caroline Voit aus Ortsverband und Fraktion ausgetreten, weil ich die Hoffnung hatte, die inhaltlichen Differenzen zwischen mir und der Gruppierung um Christine Eisenmann ließen sich überbrücken und die Vernunft in der Fraktion aufrechthalten. Das war nicht der Fall. Außerdem komme ich mit den neuen Umgangsformen nicht zurecht, die sich innerhalb der Pullacher CSU eingeschlichen haben.

Voit: Nachdem ich 2014 für die CSU in den Gemeinderat gewählt worden bin, habe ich in den Vorstandssitzungen einen konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander erlebt. Unterschiedliche Meinungen wurden als Bereicherungen wahrgenommen. Das alles ist im Laufe der Zeit verloren gegangen.

Most: Man kann sich innerhalb einer Fraktion oder eines Ortsverbandes trefflich streiten, zum Beispiel zu den Plänen für ein neues Schwimmbad. Seit geraumer Zeit aber haben bei der Pullacher CSU andere Meinungen keinen Platz mehr.

Weil Christine Eisenmann, Ihre Nachfolgerin an der Spitze der Fraktion, Sie nicht leiden kann?

Most: Mein persönliches Verhältnis zu Christine Eisenmann ist bekanntlich nicht das beste. Dabei geht es weniger um Inhalte. Es missfällt mir sehr, dass Sachthemen bei ihr eine ungleich geringere Rolle spielen als persönliche. Sie unterscheidet in "gute Person" und "böse Person" - das ist keine Art, Politik zu machen. Ich habe nie verstanden, dass es in erster Linie um Parteipolitik gehen soll, es geht um Pullach, und 99 Prozent aller Themen im Gemeinderat haben keinen parteipolitischen Touch.

Voit: Der aktuelle Ortsverband hat eine systemfremde Vorstellung, "seinen" Gemeinderatsmitgliedern diktieren zu können, wie sie abzustimmen haben. Ich verstehe mein Mandat im Gemeinderat als Auftrag, das Bestmögliche für die Bürger zu erreichen. Außerdem sollten Bürger ja schließlich erwarten können, dass Gemeinderatsmitglieder die wesentlichen Themen überfraktionell und gemeinsam vorantreiben und lösen.

Es ist bekannt, dass Sie beide wenig von einer oppositionellen Allianz mit WIP und FDP halten, die die CSU eingegangen ist.

Most: Stimmt, die drei Fraktionen sollten einheitlich abstimmen, um eine sogenannte konservativ-fortschrittliche Gestaltungsmehrheit zu erreichen, die aber ohnehin nur auf dem Papier bestand. Ich habe häufig Kontakt zu anderen Fraktionen wie etwa den Grünen und der SPD, um Sachthemen voranzutreiben; auch das wurde mir übrigens vorgeworfen.

Voit: Wie schon gesagt, für mich geht es nur um Sachthemen, für die wir Lösungen brauchen. Es wäre meiner Meinung nach falsch, gegen meine Überzeugung mit einer oppositionellen Allianz abzustimmen und dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wir brauchen realistische Ergebnisse, und zwar schnell, egal mit welcher Mehrheit.

Herr Most, Sie haben kurz nach Ihrem Rücktritt in einer Erklärung beklagt, dass "bekannte und engagierte Gemeinderatsmitglieder der CSU sowie potenzielle im Ort tief verwurzelte Nachrücker bewusst kaltgestellt worden" sind. Wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass Ortsverband und Fraktion die alte Garde loswerden will?

Most: Das war ein Prozess, das ging nicht von heute auf morgen. Angefangen hat es damit, dass eine Fraktionssitzung verschoben wurde und ich darüber nicht informiert worden bin.

Hat es Überwindung gekostet, der CSU, die ja lange Ihre politische Heimat war, den Rücken zu kehren?

Voit: Nein. Ich bin erst 2014, als ich mich das erste Mal für den Gemeinderat habe aufstellen, lassen der CSU beigetreten. Ich war also noch nicht so lange mit der Partei verbandelt. Jetzt habe ich einen Cut gemacht und bin aus der CSU komplett ausgetreten.

Most: Mich schon eher. Ich bin vor genau 50 Jahren einer der Begründer der Schülerunion gewesen, mit 16 in die Junge Union eingetreten und gleichzeitig auch in die CDU, nachdem meine Wurzeln in Niedersachsen sind. In Bayern bin ich dann vor acht Jahren in die CSU übergetreten.

Und haben jetzt das Parteibuch wieder zurückgeschickt?

Most: Nein, und das werde ich auch nicht. Ich bin zwar nicht mehr Mitglied der CSU-Fraktion des Pullacher Gemeinderats und auch nicht mehr des CSU-Ortsverbands Pullach. Ich strebe aber an, einem CSU-Ortsverband in einer anderen Gemeinde beizutreten. Das haben Benno Schroeder und ich auch bereits Florian Hahn (Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes, Anm. de. Red.) mitgeteilt, aber noch keine Reaktion bekommen. Hahn und Landrat Christoph Göbel schätze ich sehr, ich sehe keine Veranlassung, denen die Rote Karte zu zeigen.

Der Name "Pullach Plus" steht ja bereits fest. Wird sich Ihre Fraktion auch farblich von den Schwarzen abgrenzen?

Voit: Vielleicht mit einem reinen Weiß.

Most: Vor schwarzem Hintergrund.