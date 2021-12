Normalerweise setzt die Pullacher Kieferorthopädin Fiona Adler eine Spritze nicht in den Oberarm. An diesem Wochenende tat sie es und vor allem die Mitarbeiter der 21Dx GmbH, einem Anbieter von Test- und Impfzentren, gleich Tausend Mal. So wie hier Bianca aus Schwabing kamen die Interessenten bis aus München angereist, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die Ärztin wird auch an den nächsten Wochenenden ihre Praxisräume in ein Impfzentrum verwandeln - wo sich dann möglicherweise mehr als Tausend Menschen ein Vakzin verabreichen lassen. "Das Team ist super und hat alles im Griff, wir könnten von einer Fünf-Minuten-Taktung auf drei Minuten verkürzen", glaubt Adler, die die Impfaktion initiiert hat.