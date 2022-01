Von Michael Morosow, Pullach

Schreckmoment im Bürgersaal, in dem der Pullacher Gemeinderat wegen der Corona-Pandemie seit geraumer Zeit seine Sitzungen abhält. Eben noch hat Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) stolz berichtet, dass die von der Gemeinde angeschafften 130 CO₂-Ampeln und 202 Luftreinigungsgeräte an den drei Pullacher Schulen bereits im Dezember installiert und in Betrieb genommen worden seien, als ein Schüler des Otfried-Preußler-Gymnasiums und Mitglied des Jugendparlaments der Gemeinde ans Mikrofon tritt und verkündet, an seiner Schule sei ein Großteil der Luftfilter noch nicht einmal angeschlossen. Kann das wirklich sein, dass für etwa mehr als eine Million Euro erworbene Gerätschaften zum Schutz der Schulfamilien nutzlos in den Klassenzimmern verstauben?

"Ich habe vermutet, dass die gar nicht angeschaltet sind. Das ist zum Schmunzeln, aber eigentlich gar nicht zum Lachen. Diese Sachen sollen benutzt werden", erregt sich Cornelia Zechmeister (WIP). Die ob der Schüleraussage leicht irritierte Bürgermeisterin sagt, sie wolle schon darauf dringen, dass die für teures Geld angeschafften Luftreinigungsgeräte auch in Betrieb genommen werden. Schließlich ergreift noch Kämmerer André Schneider das Wort und erklärt, er sei in den Schulen unterwegs gewesen und auch am Gymnasium seien in den meisten Klassenräumen die Luftreinigungsgeräte angeschlossen gewesen. Sie werde der Sache nachgehen, verspricht die Bürgermeisterin am Ende. Das hat sie inzwischen auch getan.

Sind die Lüfter einmal an, können sie nicht mehr abgestellt werden

Am Freitag sagt sie auf Nachfrage der SZ: "Alles gut, es war ein Missverständnis" - in die Welt gesetzt bei der Elternbeiratssitzung im Otfried-Preußler-Gymnasium. Direktor Benno Fischbach habe bei dieser Versammlung in gutem Glauben mitgeteilt, dass viele Geräte noch nicht in Betrieb seien, was zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr der Fall gewesen sei. Der Schulleiter sei darüber nicht informiert worden, erklärt Tausendfreund. Jetzt also sollen alle Luftreinigungsgeräte in Betrieb sein, an Schultagen, durch eine Zeitschaltuhr geregelt, jeweils von 7.45 Uhr bis 17 Uhr. Während dieser Zeit können sie auch nicht ausgeschaltet werden, wie Kämmerer Schneider auf Frage von Cornelia Zechmeister erklärte.

Ob die Luftreinigungsgeräte angeschlossen sind oder nicht, das wirkt sich inzwischen in Bayern auf den ganzen Schulbetrieb aus. Bürgermeisterin Tausendfreund berichtete im Gemeinderat von den neuen Vorgaben durch die Bayerische Staatsregierung für Schulräume mit ordnungsgemäß betriebenen Luftreinigungsgeräten. Bei Erkrankungen werden demnach die Kontaktpersonen nicht mehr ermittelt, mit der Folge, dass selbst die direkten Banknachbarn nicht mehr in Quarantäne geschickt werden können, sofern die sonstigen einschlägigen Hygieneregeln, wie das Tragen der Masken, eingehalten wurden.

"Einerseits haben wir in unseren Schulen nun den Vorteil, dass gegebenenfalls weniger Kinder zu Hause bleiben müssen, wenn es einen Coronafall in der Klasse gibt", schreibt die Bürgermeisterin in ihrem wöchentlichen Bürgerbrief. Andererseits könne man darüber streiten, ob diese "Lockerung" zum jetzigen Zeitpunkt eine vernünftige Entscheidung sei. Auch in hoffentlich naher Zukunft, wenn Corona nicht mehr unsere größte Sorge sein wird, können die Luftreinigungsgeräte jedenfalls weiterhin dazu beitragen, die Verbreitung verschiedener ansteckender Erkrankungen wie zum Beispiel einer normalen Grippe in den Schulen zu mindern", heißt es weiter in ihrem Bürgerbrief. Hoffentlich können so, "trotz der Wucht, mit der uns die Omikron-Variante gerade trifft", die Ansteckungen im Schulbetrieb so gering wie möglich gehalten werden.