Aufgrund eines bestätigten Corona-Falls beim Personal des Freizeitsbads hat die Gemeinde Pullach einen Großteil des Teams in Quarantäne geschickt und das Freizeitbad für die Öffentlichkeit geschlossen. Voraussichtlich bis Sonntag, 16. Januar, werde das Bad geschlossen bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Gleichzeitig rät die Gemeinde allen, die das Freizeitbad in den Tagen zwischen Donnerstag, 6. Januar, und Samstag, 8. Januar, besucht haben, vorsichtshalber einen Corona-Schnelltest zu machen.