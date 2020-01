Pullacher, die ihren Christbaum noch haben, können ihn am Samstag, 11. Januar, loswerden. Mitglieder der Pfarrei Heilig Geist holen ihn gegen eine Spende für einen guten Zweck ab. Wichtig ist, dass der Baum vor 9 Uhr auf der Straße liegt und mit einem Zettel mit dem Namen der Besitzerin oder des Besitzers versehen ist. Bei Abholung klingeln die Helfer und bitten um mindestens fünf Euro. Mit dem Geld unterstützt die Pfarrei die Partnerschaft mit dem Krankenhaus Ama Mater in Gros Morne in Haiti. Sollte die Abholung vergessen worden sein, kann man sich am 11. Januar unter 0157/57 54 69 02 melden. Die Nummer ist nur an diesem Tag erreichbar.