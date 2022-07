Von Michael Morosow, Pullach

Das Pullacher Agenda-21-Team will die Gemeinde davon abhalten, für die Umbau- und Erweiterungspläne des Chemiekonzerns United Initiators vollendete Tatsachen zu schaffen, ohne zuvor die Meinung der Bürgerinnen und Bürger abgefragt zu haben. In einem Antrag fordert Agendasprecher Peter Kloeber den Gemeinderat dazu auf, die für die Sitzung am 26. Juli vorgesehene Beschlussfassung zur Aufstellung des geänderten Bebauungsplans/Flächennutzungsplan 23b zu vertagen, bis über das inzwischen eingereichte Bürgerbegehren der Bürgerinitiative "Schutz des Isartals" entschieden, und oder ein Bürgerentscheid erfolgt ist.

Dabei ist über die Zulassung des Bürgerbegehrens noch gar nicht entschieden, der Gemeinderat wird darüber in derselben Sitzung einen Tagesordnungspunkt zuvor einen Beschluss fassen. Nach Darstellung von Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) kann der Gemeinderat unabhängig davon, ob die Annahme des Bürgerbegehrens eine Mehrheit findet, eine Entscheidung über die Änderung von Bebauungs- und Flächennutzungsplan auf dem Gelände von United Initiators treffen. Nur in Kraft setzen dürfe die Gemeinde den Beschluss erst dann, wenn entweder das Ergebnis des Bürgerentscheid entsprechend ausfalle oder aber das Bürgerbegehren in letzter gerichtlicher Instanz scheitere. Sie habe den Initiatoren des Bürgerbegehrens bereits schriftlich mitgeteilt, dass ihnen in dem Fall, dass der Gemeinderat am 26. Juli das Bürgerbegehren ablehne, ein ausreichend großes Zeitfenster einräumen werde, damit sie die Entscheidung gerichtlich überprüfen lassen könnten.

Für ihn sei wichtig, dass am 26. Juli keine endgültige Entscheidung getroffen werde und danach tatsächlich noch alles offen sei, sagte Agenda-Sprecher Kloeber. "Nach unserer Ansicht sollte den Pullacher Bürgern die Möglichkeit nicht genommen werden, über die geplante Änderung des BBP/FNP 23b in einem Bürgerentscheid abzustimmen", heißt es in dem Antrag, der Anfang der Woche im Pullacher Rathaus eingegangen ist. In der seit zwei Jahren kontrovers geführten Frage der Neuaufstellung des BBP/FNP 23b, die durchaus auch Einfluss auf die künftige Entwicklung des Ortes habe, sollten nach Ansicht der Agenda die Pullacher Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort haben. Ein Satzungsbeschluss und die Annahme des Städtebaulichen Vertrags sowie der sogenannten Grundvereinbarung bereits in der nächsten für den 26. Juli anberaumten Sitzung durch den Gemeinderat dagegen würde das beantragte Bürgerbegehren ins Leere laufen lassen, begründet Peter Kloeber die Forderung nach einer Verschiebung. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide seien höchst legitime und demokratische Mittel der Entscheidungsfindung gerade auf kommunaler Ebene, gibt der Agendasprecher zu bedenken.