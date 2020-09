Carsharing an sich ist bereits ein Beitrag zur Ressourcenschonung, erst recht, wenn sich Menschen ein Elektroauto teilen. Ein solches steht nunmehr in der Tiefgarage am Pullacher Bahnhof, Münchner Straße 9, bereit. Es ist ein Renault ZOE, zur Verfügung gestellt vom Carsharing-Anbieter "mikar", wie die Gemeinde meldet. Registrierungen können auf der Website von mikar (https://mymikar.de/) oder in der mikar-App (kann im App Store oder im Play Store heruntergeladen werden) vorgenommen werden. Weitere Informationen können auch auf der Rathaus-Website unter www.pullach.de eingeholt werden. "Wir wünschen Ihnen eine allzeit gute und sichere Fahrt! Übrigens: Für Flächen- und Händedesinfektionsmittel im Auto ist gesorgt", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.