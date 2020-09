Das von der Gemeinde initiierte Carsharing mit Elektrofahrzeug in Pullach startet am 25. September. Von diesem Datum an kann man einen Renault Zoe mieten. Die Kosten pro Stunde belaufen sich auf 3,90 Euro, 24 Stunden kosten 29,90 Euro. Die Kosten für die Aufladung der Batterie des Elektrofahrzeuges sind im Mietpreis enthalten, die Kilometer sind frei. Standort wird die Tiefgarage am Bahnhof, Münchener Straße 9, sein. Anmelden kann man sich unter www.mymikar.de.