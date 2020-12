Die Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck und der Bezirk Oberbayern haben mit der Unterzeichnung neuer Verträge ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufgeschlagen. Damit bestehe erstmals direkter Kontakt zu den Bezirksräten des Bezirks, sagt Jan Museler, Vorstand der Jugendbildungsstätte in Pullach. "So können die Ideen und die Belange ohne Umwege an den richtigen Stellen verortet werden und wir bekommen eine höhere Förderung." Von 2021 an unterstützt der Bezirk auch die Programme der Demokratie- und politischen Bildung; diese und alle anderen Fort- und Weiterbildungsangebote für kommendes Jahr gibt es auf der Homepage der Burg (www.burgschwaneck.de). Der Kooperation gehören auch die Bildungsstätten Königsdorf und Benediktbeuern an.