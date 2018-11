21. November 2018, 22:07 Uhr Pullach Bunter Schwarz-Weiß-Ball

Der KJR fiert mit Ehrenamtlichen im Stil der Zwanzigerjahre

Mit dem Glamour der Zwanzigerjahre hat der Kreisjugendring (KJR) München-Land etwa 180 Ehrenamtliche in die Burg Schwaneck zu einer Gala gelockt. Mit dieser bedankte sich der KJR bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Landkreis München für ihr Engagement. Das Motto des Abends lautete "Schwarz-Weiß". Inspiriert von der Stummfilm-Ära wandelten die Gäste mit Zylinder, Hosenträgern und Spazierstock sowie Perlenketten, Haarschmuck und edlen Roben durch die historischen Räume der hell erleuchteten Burg. Als Zeichen der Wertschätzung und als Dankeschön gab es ein Büfett und einen DJ, der für ausgelassene Stimmung im Großen Rittersaal sorgte. Ein Raum, in dem nicht alltäglich getanzt wird. Umso besonderer für die jungen Ehrenamtlichen, hier in der Atmosphäre der Zwanzigerjahre zu feiern.