Verkehrsteilnehmern, die auf dem Weg in den Münchner Süden sind, stehen im Mai und Juni größere Behinderungen bevor. In mehreren Abschnitten wird die Bundesstraße B 11 zwischen der Wilhelm-Leibl-Straße in München-Solln und der sogenannten Maier-Kurve am südlichen Ende von Pullach saniert. Am Donnerstag, 26. Mai, das ist der Feiertag Christi Himmelfahrt, beginnt der erste Bauabschnitt, wie die Gemeinde Pullach mitteilt. Über das lange Wochenende werden zwischen der Wilhelm-Leibl-Straße und dem Kloster Sankt Gabriel eine neue Binderschicht und eine neue Fahrbahndecke aus lärmminderndem Asphalt aufgetragen. Von 7. bis 12. Juni gehen die Arbeiten zwischen dem Kloster Schäftlarn und dem Abschnitt kurz vor der Kreuzung der B 11 mit der Dr.-Carl-von-Linde-Straße weiter. Der letzte Bauabschnitt erfolgt vom 13. bis 15. Juni bis zur südlichen Grenze Pullachs, dort wird dann die B 11 gesperrt. Es wird auch an den Wochenenden und nachts gearbeitet, um die Einschränkungen möglichst kurz zu halten. Der überörtliche Verkehr wird großräumig ab Schäftlarn über die A 95 nach München umgeleitet, innerörtliche Umleitungen werden ausgeschildert.