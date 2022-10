Von Claudia Wessel, Pullach

Sechs Windkraftanlagen im Landschaftsschutzgebiet Forstenrieder Park - das könnte in der Bürgerbeteiligung Aufregung auslösen. Erst in der Grünwalder Bürgerversammlung hatte ein Antragsteller vor Windrädern gewarnt, unter anderem führte er gesundheitliche Nachteile für Menschen ins Feld, und dass viele Vögel durch die Rotoren getötet würden. Die rund 20 Interessierten, die am Montagabend zum ersten Bürgerforum der Energieagentur Ebersberg-München zum Thema ins Pullacher Bürgerhaus kamen, waren indes eher Befürworter der Pläne, die die vier Gemeinden Pullach, Baierbrunn, Neuried und Schäftlarn gemeinsam verfolgen.

Sie fragten, wie lange es dauern werde, bis die Windräder stehen, wieviel Strom sie produzieren würden und "was genau die Bürger davon haben", also ob sie dadurch Einsparungen erwarten könnten. Nur zwei Besucherinnen ließen Bedenken durchblicken. Eine machte sich Sorgen um die Geräusche durch die Windräder, sie habe dies bei Besuchen an Windkraftanlagen beobachtet. "Ich bin jeden Tag im Forstenrieder Park", sagte sie. "Das ist für viele Bürger ein Naherholungsgebiet." Um dieses brauche sie nicht zu fürchten, beruhigte der Referent Peter Beermann vom gleichnamigen Ingenieur- und Planungsbüro. "Die Windräder werden ja nicht im gesamten Wald stehen, sondern nur nahe der Autobahn."

Detailansicht öffnen "Windkümmerer" Peter Beermann beantwortete im Bürgerhaus in Pullach Fragen zu den Windkraftplänen im Forstenrieder Park. (Foto: Sebastian Gabriel/)

Eine zweite Besucherin verlangte, in der Bürgerbeteiligung unbedingt auch die brisanten Themen anzusprechen. Als Beispiele nannte sie die Theorie, dass Windräder Dürren verursachen, und die Tatsache, dass in ihnen das giftige Gas FF6 enthalten sei. Beermann erklärte, dass dieses Gas in allen Schaltanlagen enthalten sei, nicht nur in Windrädern. Es entweiche aber normalerweise nicht, daher sei diese Gefahr sehr gering. "Ich glaube, das Argument wird benutzt, um die Windenergie schlecht zu machen", sagte er.

Dass der Bau von Windkraftanlagen in Landschaftsschutzgebieten nicht nur verträglich, sondern sogar zwingend erforderlich sei, um Klimaziele zu erreichen, wurde in der Vergangenheit bereits von Experten des Münchner Landratsamtes festgestellt. Auch ein Gutachten der Technischen Universität München hat bereits ergeben, dass der Bau der Windräder ohne Schaden für das Landschaftsschutzgebiet Forstenrieder Park möglich sei.

Beermann und der zweite Referent Dietmar Narr, der als Landschaftsarchitekt mit seinem Büro die Artenvielfalt an den geplanten Standorten untersucht, bestätigten ebenfalls, dass nur wenige Eingriffe zu erwarten seien. Beermann berichtete, dass man pro Windrad nur eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern benötige, laut Narr ist die Artenvielfalt in dem Staatsforst, der ohnehin stark bewirtschaftet sei, nicht übermäßig groß.

Sogar Ameisenhaufen werden vor den Bauarbeiten umgesiedelt

Narr schilderte detailreich, wie an den sechs geplanten Standorten der Windräder die dort lebenden Arten kartiert werden. Seit Februar und noch bis November beobachten dort Biologen alles, was kreucht, fleucht und fliegt. So werden beispielsweise die Flugbewegungen von kollisionsgefährdeten Großvogelarten - etwa Wespenbussard, Rotmilan, Baumfalke, Graureiher - von über die Baumwipfel reichenden Hebebühnen aus sechs Stunden täglich beobachtet, insgesamt 600 Stunden lang während des Projekts. Für betroffene Arten werde dann eine Lösung gesucht, so etwa würden Ameisenhaufen versetzt und mit Hilfe von GPS "baumgenau" Höhlen in den Stämmen geortet und an anderer Stelle Ersatz geschaffen.

Weitere Bürgerforen-Termine: Neuried, 19. Oktober, 19 Uhr in der Aula der Grundschule, Planegger Straße 4; Baierbrunn, 26. Oktober, 19 Uhr im Sport- und Bürgerzentrum am Wirthsfeld; Schäftlarn, 27. Oktober, 19 Uhr in der Aula der Grundschule, Fischerschlößlstraße 14.