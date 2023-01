Zum Abschluss ihrer Sachbuchreihe "Being different - Anderssein" hat die Charlotte-Dessecker-Bücherei die Historikerin und Schriftstellerin Maren Gottschalk eingeladen, die in Pullach aus ihrer Sophie-Scholl-Biographie (C.H.Beck, 2020) lesen wird. "Damit gedenken wir auch des 80. Todestags der Geschwister Scholl am 22. Februar 1943", erklärt Bücherei-Leiterin Eveline Petraschka. Die Lesung am Montag, 23. Januar, beginnt um 19 Uhr. Gestützt auf teils unveröffentlichte Selbstzeugnisse schildert Maren Gottschalk das so verheißungsvolle Leben Sophie Scholls, die sich nach anfänglicher Faszination für die Hitlerjugend immer entschiedener gegen den Nationalsozialismus stellt. 1942 geht sie in den aktiven Widerstand. Am 18. Februar 1943 wird sie mit nur 21 Jahren verhaftet, vier Tage später mit dem Fallbeil hingerichtet. Heute gilt sie zusammen mit ihrem Bruder Hans und der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" als Vorbild und Symbol für außergewöhnliche Zivilcourage und Mut. Karten zu acht Euro kann man reservieren unter Telefon 089/74 47 44-800 oder buecherei@pullach.de.