Ausgeliehene Medien der Charlotte-Dessecker-Bücherei, Heilmannstraße 2, können von sofort an rund um die Uhr vor dem Bürgerhaus abgegeben werden. Mitarbeiter des Bauhofs haben dafür den "Bücherbriefkasten" ins Freie geholt. Wer auch Bücher ausleihen will und dafür einen Termin gemacht hat, soll seine Medien zur Rückgabe weiterhin in einer Papiertüte mitbringen. Dies gilt auch für Gesellschaftsspiele, die nicht in die Box geworfen werden können. Bei Überfüllung wird darum gebeten, die Medien nicht einfach auf der Box abzulegen. Die Rückgabebox wird drei Mal täglich geleert. Die Titel kommen dann noch weitere sechs Tage in "Quarantäne", um danach wieder zur Sofortausleihe zur Verfügung zu stehen. Und noch eine gute Nachricht: Ein Coronatest ist für einen Büchereibesuch nicht erforderlich.