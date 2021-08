An der Fußgängerbrücke über den Isar-Werkkanal zwischen der Straße "An der Isar" und dem Mitteldamm unterhalb der Großhesseloher Brücke hat sichtbar der Zahn der Zeit genagt. Nun muss das in die Jahre gekommene Bauwerk saniert werden und müssen sich daher Radfahrer und Spaziergänger auf Umwege einstellen. Während der Unterhaltsarbeiten, die sie in der Zeit vom 13. September bis 30. September vornehmen lassen, werde die Brücke für den Fußgänger- und Radverkehr gesperrt, kündigen die Stadtwerke München an.