Das für den 6. Januar terminierte Neujahrskonzert mit dem Sorbischen Nationalensemble Bautzen fällt aus, aber das Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Pullach findet statt. Das Blechbläser-Sextett Bozen Brass wird am Freitag, 17. Dezember, festliche, zur Adventszeit passende Werke von Händel, Bach, Praetorius und Puccini spielen sowie besinnliche Volksweisen. Die sechs virtuosen Südtiroler haben sich in der Szene mit ihrem besonderen unkonventionellen Stil einen Namen gemacht, der auf einer seriösen musikalischen Ausbildung ruht, Spielerfahrung in internationalen Orchestern sowie der Liebe zu den Klängen der alpenländischen Heimat. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es im Büro der Bürgerhauses (089/744 74 47 00).