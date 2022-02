Die Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße in Pullach ist umstritten.

Eine Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße in Pullach wird verschoben.

Die Entscheidung über eine mögliche Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße in Pullach wird auf Juli vertagt. Die Zeit bis dahin wolle man für weitere Informationen und den Austausch von Argumenten nutzen, wie Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) dem Evangelischen Pressedienst erklärte: "Im Gespräch sind verschiedene Formen der Aufarbeitung, ob es nun zur Umbenennung kommt oder nicht." Man befinde sich dazu im Austausch mit dem Pullacher Geschichtsforum und dem Studienseminar der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD), das Anrainer der Straße ist.

Das Geschichtsforum hatte Anfang 2021 einen Antrag auf Umbenennung gestellt. Begründung: Der frühere Landesbischof habe in zwei Aufsätzen "dezidiert antisemitisch" argumentiert und in der NS-Zeit zu Judenverfolgung und Euthanasie geschwiegen. Der Gemeinderat nahm den Antrag im April 2021 an. Vor der Abstimmung im November hatte die SPD-Fraktion allerdings ihre Meinung geändert, der Punkt war von der Tagesordnung genommen worden.