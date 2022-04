Der Gemeinderat ist weiter uneins über eine Umbenennung, will aber Diskussionen fördern und Informationstafeln aufstellen.

Ob die Gemeinde Pullach die Bischof-Meiser-Straße umbenennen wird, bleibt auch nach der Gemeinderatssitzung vom Dienstag offen. Das Gremium stimmte aber dem gemeinsam formulierten Antrag von Holger Ptacek (SPD), Renate Grasse (Grüne) und Andreas Most (Pullach plus) zu, im Vorfeld einer Entscheidung Informationstafeln über den umstrittenen evangelischen Landesbischof während der NS-Zeit und die Straßenbenennung vorzubereiten, Informationsveranstaltungen dazu zu unterstützen sowie die Schriftenreihe "Pullacher Straßennamen" zu überarbeiten.

Das sei keineswegs eine Vorwegnahme einer Entscheidung, betonte Grasse bei der Erläuterung des Antrages, man wolle damit aber die Auseinandersetzung mit Bischof Meiser fundieren und lebendig halten. Grasse erklärte ausdrücklich, dass sie selbst, Ptacek und Most vollkommen gegensätzliche Standpunkte zu einer Straßenumbenennung verträten, sehr leidenschaftlich darüber gestritten hätten und am Ende in einem Punkt einig gewesen seien, nämlich dass Gespräche zum Thema notwendig seien.

Während Informationsveranstaltungen und die Überarbeitung der Schriftenreihe einstimmig beschlossen wurden, stimmten sechs Mitglieder des Gremiums gegen das Anbringen von Informationsschildern, am deutlichsten Michael Reich (FDP): "Es gibt keinen Anlass, einem bekennenden Antisemiten eine Tafel zu widmen", sagte Reich. Er wolle auch kein Schild für einen Antisemiten aufstellen, erklärte Holger Ptacek, aber hier habe man es nicht mit einem klaren Fall von ätzendem Antisemitismus zu tun, "sonst würden wir die Debatte nicht führen." Es gehe nicht um ätzenden, sondern um unterschwelligen Antisemitismus, erwiderte Reich.

Eine der Gegenreden kam von seinem Fraktionskollegen Alexander Betz. Es gebe nicht nur Schwarz und Weiß, sagte er und berichtete von seinem Urgroßvater, der als Bürgermeister von Schwabach eine Hakenkreuzfahne hatte abnehmen lassen, als aber Heinrich Himmler kam, den Widerstand aufgegeben habe. Ihn sehe er auf hellgrauer Seite, Meiser auf dunkelgrauer Seite. Fabian Müller-Klug von den Grünen stellte klar, es gehe nicht um eine Gedenktafel für Meiser, sondern um eine Informationstafel.