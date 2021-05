Von Michael Morosow, Pullach

Nach Herzenslust im Schlamm wühlen, ohne dafür von den Eltern geschimpft zu werden - für Pullacher Kinder wird dieser Traum bald in Erfüllung gehen. Der Gemeinderat hat sich auf Antrag der FDP mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, einen Wasser-Matsch-Spielplatz beim Sandspielplatz auf den Seitnerfeldern zu errichten. Während der von der Rathausverwaltung gewählte Standort allgemein für gut erachtet wurde, setzte zur Materialfrage eine lebhafte Diskussion ein: Holz oder Edelstahl lautete die Frage. Nach dem Abwägen von Vor- und Nachteilen beider Materialien stimmten am Ende 16 Gemeinderäte für die mit 80 000 Euro deutlich teurere Holzbauweise und fünf für die Edelstahlvariante, bei der die Gesamtkosten 44 000 Euro betragen hätten.

Die Vorbehalte gegen Holz und die gegen Edelstahl liegen dabei auf der Hand. Holz verrottet, Kinder können sich einen Splitter einziehen und vor allem ist der Vandalismus ein großes Problem bei einer Holzbauweise, während Edelstahl "unkaputtbar" ist, wie der Leiter der Bautechnik, Peter Kotzur, sagte. Michael Reich (FDP),

Cornelia Zechmeister (Wir in Pullach) und Christine Eisenmann (CSU) plädierten aus diesem Grund für eine Metallbauweise, Eisenmann erinnerte in diesem Zusammenhang an die negative Erfahrung in der Kindertagesstätte Mäuseburg, wo die Holzgeräte durchgefault seien und sich Kinder Spreißel eingezogen hätten. Für die Holzvariante argumentierten Fabian Müller-Klug (Grüne), Alexander Betz (FDP) und Caroline Voit (Pullach plus). In der Sommerhitze werde Edelstahl "brutal heiß", Kinder würden sich daran verbrennen, wenn nicht dauernd kaltes Wasser darüber laufe, sagte Müller-Klug.

Der nunmehr beschlossene Wasser-Matsch-Spielplatz in Holzbauweise wird laut Bautechnikleiter Kotzur frühestens im Spätsommer fertiggestellt sein, wobei die Verwaltung noch einmal über die genaue Platzierung des Spielplatzes nachdenken wird, nachdem Michael Reich Zweifel an der dafür vorgesehenen Stelle quasi am Fuße des Rodelhügels vorgetragen hatte. Kotzur dachte danach laut über eine Verschiebung der Anlage nach.

Ob Edelstahl oder Holz, Holger Ptacec (SPD) sind beide Varianten nicht gut genug. "Erwachsene stellen sich vor, was Kinder mögen", sagte er. Er wünschte sich einen viel attraktiveren Wasserspielplatz, auf dem die Kinder auch Wasser aufstauen könnten. Am besten dafür geeignet wäre die Isar, sagte Ptacek. "Stimmt", erwiderte Betz, "aber da können die Kinder halt auch abtreiben."