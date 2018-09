13. September 2018, 22:18 Uhr Pullach Basteln für Kinder

Im September bietet die Jakobuskirche Pullach offene Bastelgruppen für Kinder an. Von Mittwoch, 12. September, an können Kinder ab zehn Jahren von 17 bis 18 Uhr in der Kirche basteln. Eine weitere Gruppe für jüngere Kinder ab drei Jahren findet von Dienstag, 18. September, an statt, Beginn 17 Uhr. Informationen für alle Veranstaltungen gibt es unter der Telefonnumer 089/79 300 65.