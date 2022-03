Die Feuerwehr übergibt in den nächsten Tagen zwei Krankenwagen an die Partner in der Ukraine.

Die Pullacher Feuerwehr wird in den nächsten Tagen zwei Krankenwagen an die polnisch-ukrainische Grenze bringen und diese dort Freunden aus der Pullacher Partnergemeinde Baryschiwka übergeben. "Der Bürgermeister von Baryschiwka bat in einem Brief darum, Hilfsgüter und medizinische Unterstützung zu schicken", erklärt Barbara Kammerer-Fischer, stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftenvereins Pullach. Daraufhin habe der Pullacher Lions Club mit Hilfe einer Spendenaktion und auf Initiative des Partnerschaftenvereins zwei Krankenwagen spendiert, die nun befüllt mit Medikamenten und anderen benötigten Materialien nach Polen gebracht würden. Den Transport von der polnisch-ukrainische Grenze nach Baryschiwka übernehmen die ukrainischen Partner. Bedenken, dass der mehr als 600 Kilometer weite Weg von der Grenze nach Baryschiwka während des Krieges zu gefährlich sein könne, räumten die Partner aus. "Sie haben gesagt, dass sie sich um den Transport kümmern werden", sagt Barbara Kammerer-Fischer, die gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Partnerschaftenvereins, Otto Horak, und der Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund in den vergangenen Wochen zahlreiche Hilfsaktionen für die Ukraine organisiert hat.