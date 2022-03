Von Michael Morosow, Pullach

"Wir werden doch nur noch verarscht", sagt Walter-Viktor Adolf vom Verein "Schutz des Isartals" und deutet auf eine Schneise, die ein Fälltrupp in ein Waldstück neben den S-Bahn-Gleisen in Höhe des Pullacher Chemiewerks United Initiators (UI) geschlagen hat - circa 350 Meter lang und mehr als 20 Meter breit. Das Unternehmen erklärt die Rodungen mit seiner Verpflichtung zur Verkehrssicherung neben dem Bahnkörper, auf die sie von der Deutschen Bahn hingewiesen worden sei, Adolf hingegen unterstellt United Initiators unlautere Absichten, nämlich ohne Not Fakten geschaffen zu haben für seine Umbau- und Erweiterungspläne, obwohl dazu noch das Placet der Gemeinde fehlt. Auch in den Augen des Umweltamtsleiters der Gemeinde, Bernhard Rückerl, haben die Fällungen nicht mehr viel mit der Verkehrssicherung zu tun. "Das ist ein unerlaubter Kahlhieb auf zwei Drittel der Waldfläche", sagt Rückerl am Mittwoch und kündigte an, die Untere Forstbehörde im AELF Ebersberg, die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt München und auch den Gemeinderat von dem "potenziellen Verstoß gegen das Waldgesetz" in Kenntnis zu setzen. Und für den betroffenen Bereich im nördlichen Teil des Bebauungsplanes bestehe immer noch eine Veränderungssperre, sagte der Umweltamtsleiter.

Die UI-Geschäftsführung wehrt sich gegen den Vorwurf, die Rodungen als Vorarbeiten zur geplanten Betriebserweiterung seines Unternehmens zu sehen. Sie hätten ausschließlich der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Bahnlinie gedient, seien der Gemeinde gemeldet und mit der Deutschen Bahn abgesprochen worden, erklärt Stephan Heller, dessen Büro für die Kommunikation des Chemieunternehmens zuständig ist. Zuletzt sei am 17. Februar während eines Sturmes ein Baum umgefallen und habe die sogenannte Speiseleitung der Bahn getroffen. Um den Bahnbetrieb nicht weiter zu gefährden, sei die Rodung dringend geboten gewesen. Heller schreibt in einer Stellungnahme, die Rodungsmaßnahme seien auf einem rund 200 Meter langen Streifen und auf einer "eben nachgemessenen Tiefe von bis zu 15 Meter" erfolgt. Über den Rodungsstreifen hinaus seien aber einige wenige weitere Bäume entfernt worden, durch die ebenfalls Gefährdungen für die Bahntrasse bestanden hätten. " In einem eben geführten Gespräch mit der Gemeinde wurde bestätigt, dass wir vollkommen korrekt gehandelt haben und die Maßnahme dringend im Sinne der öffentlichen Sicherheit geboten war", heißt es weiter in der Stellungnahme des Unternehmens. Ein Sträucherstreifen sei erhalten worden, der als Rückzugsraum für diverse Tierarbeiten diene. Der Wald werde an der gerodeten Stelle natürlich nachwachsen. "Die Maßnahme war weder in ihrer Intensität unangemessen noch unrechtmäßig. Wer diese Fällung jetzt anprangert, nimmt billigend in Kauf, dass durch umstürzende Bäume der Bahnkörper hätte erheblich beschädigt oder gar Menschen gefährdet werden können". Die Maßnahme stehe in keinem Zusammenhang mit der baurechtlichen Entwicklung bei United Initiators. "Dass die Haselmaus-Initiative versucht, aus der Rodung eine Affäre zu entwickeln, ist unredlich und unangemessen", erklärt Stephan Heller.

Ein DB-Sprecher bestätigt, dass die Deutsche Bahn United Initiators dazu aufgefordert habe, nahe am Gleis stehende Bäume zu entfernen, weil stellenweise nur noch ein sehr geringer Abstand von drei bis vier Metern zwischen der Vegetation und der Oberleitungsanlage bestanden habe. Bei von der Bahn selbst vorgenommenen Vegetationsarbeiten habe man neben dem Bereich von sechs Metern links und rechts der Gleise zusätzlich auch Bäume und Gehölze im angrenzenden Bahnwald im Blick. "Sind diese krank, morsch oder sturmanfällig, werden sie von Forstexperten zurückgeschnitten oder entnommen", schreibt der DB-Sprecher. Entscheidend sei dabei nicht der Stammumfang, sondern die Nähe zu den Bahnschienen.

Es wird wohl geprüft, ob mit dem Kahlschlag der Lebensraum der geschützten Haselmaus zerstört worden ist

Laut Bernhard Rückerl hat das Chemieunternehmen die Gemeinde am Dienstag, 22. Februar, von ihren tags darauf beginnenden Verkehrssicherungsmaßnahmen am Bahndamm verständigt und angekündigt, entlang der Oberleitung einen Schutzstreifen von zehn bis 15 Metern freischneiden zu wollen. Er habe daraufhin das Unternehmen darauf hingewiesen, dass die natur- und waldschutzrechtlichen Belange in dem betroffenen Bereich zu beachten seien. Das sei aber nicht geschehen. Es werde jetzt auch geprüft, ob mit dem Kahlschlag der Lebensraum der geschützten Haselmaus zerstört worden ist, sagt Rückerl. Eine Stellungnahme des Landratsamtes München blieb bis Redaktionsschluss aus.