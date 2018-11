13. November 2018, 21:46 Uhr Pullach Bäuerliche Tänze

Der Volkstanzkreis Pullach veranstaltet am Samstag, 17. November, von 19 bis 24 Uhr einen Kathreintanz im Bürgerhaus, Heilmannstraße 2. Es spielt die Blaskapelle Ochsentreiber aus Neustadt an der Donau in der Tradition der bäuerlichen Tanzbodenmusik. Die Einflüsse der Oberpfalz und der Hallertau sind unverkennbar. Alle Figurentänze werden vorgezeigt, damit jeder Besucher mittanzen kann, die Freude am Tanzen steht im Vordergrund. Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen

unter www.vtk-pullach.de.