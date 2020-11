Die Abbruchbrache des ehemaligen Herzoghauses in Pullach wird bis zur Wiederbebauung in eine Wildblumenwiese umgewandelt. Außerdem werden zwei Bänke aufgestellt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und damit einem Antrag der FDP-Fraktion stattgegeben. Der Vorschlag von Umweltamtsleiter Bernhard Rückerl, statt zweier Bänke Baumstämme zum Sitzen zu verwenden, fiel durch. "Das wäre armselig", sagte Cornelia Zechmeister (WIP).