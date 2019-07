29. Juli 2019, 21:37 Uhr Pullach Autofahrer übersteht Überschlag unverletzt

Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei Pullach mit seinem Fahrzeug überschlagen. Nach Angaben der Polizei geriet der Wagen gegen 16.50 Uhr in einer Kehre kurz hinter der Grünwalder Brücke auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und mit den Reifen ins Kiesbett. Deshalb kippte er um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer aus dem südlichen Landkreis München überstand den Unfall nach eigener Aussage unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Am Auto entstand Totalschaden; die Dr.-Carl-von-Linde-Straße war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt.