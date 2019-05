26. Mai 2019, 23:02 Uhr Pullach Anmeldung zu Hofflohmärkten

Wer nach Flohmarktschätzen Ausschau halten will, der sollte sich den 7. Juli vormerken: An diesem Tag steht die Gemeinde Pullach zum vierten Mal ganz im Zeichen der Gartenflohmärkte, verwandeln sich Einfahrten, Gärten oder Garagen in kleine Verkaufsstätten. Ein Flyer wird von Mitte Juni an in den meisten Pullacher Geschäften und im Rathaus in der Johann-Bader-Straße 21 ausliegen und zeigen, an welchen Adressen etwas zu holen ist. Kurzentschlossene können sich auch jetzt noch anmelden. Ihr Stand erscheint dann aber nur noch in der Online-Version des Flyers, der unter www.hofflohmaerkte.de aufgerufen werden kann.