Sich sammeln und ein bisschen zur Ruhe kommen im sonst so hektischen Advent, bei Plätzchen und Punsch Adventslieder singen und Geschichten lauschen - das ist die Idee des "Lebenden Adventskalenders", den 2003 Christen aus der Jakobuskirche und dem Pfarrverband Pullach-Großhesselohe initiierten. Ein lebender Adventskalender, für den Familien ihre Türen öffnen, soll aber keine Leben gefährden, und deshalb wird er heuer aufgrund der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage ausfallen. Die Absage kommt dabei nicht überraschend, denn das Prinzip der Aktion garantiert viele unkontrollierte Begegnungen in engen Räumlichkeiten. Für die Umsetzung gilt laut den Veranstaltern: "Die Gäste kommen ohne Anmeldung. Wir öffnen einfach die Türe. Das ist spannend und erfordert ein bisschen Mut. Allerdings zeigte die Erfahrung, kein Raum war je zu klein für die Gäste, die dann gekommen sind." Dieser einfache Rahmen habe sich bewährt. Wenn sich genügend Menschen finden, die in dieser Weise weiterhin Advent feiern wollen, dann werde es im nächsten Jahr einen Neustart geben, versprechen die Veranstalter.