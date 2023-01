Hilfe, mein Kind ist in der Pubertät: Diese Zeit ist für junge Menschen eine Zeit körperlicher und geistiger Veränderungen. Die Jugendlichen beginnen, ihren Platz in der Familie, unter ihren Freunden und in der Welt zu hinterfragen, finden sich selbst und testen Grenzen aus. Die Heranwachsenden experimentieren mit ihrem äußeren Erscheinungsbild, mit der eigenen Sexualität, häufig aber auch mit Alkohol und Drogen und verändern ihre Mediennutzung.

Es ist ein anstrengender Umbruch - sowohl für die jungen Leute selbst als auch für ihre Eltern und die ganze Familie. Um Eltern in dieser Phase zu unterstützen, bietet das Suchtpräventionsteam des Landratsamtes in den nächsten Wochen eine sechsteilige Kursreihe an, mit deren Hilfe Teilnehmende in die Lage versetzt werden, problematisches Konsumverhalten und exzessive Mediennutzung bei ihrem Kind zu erkennen und anzusprechen. Die Eltern sollen Strategien an die Hand bekommen, wie sie ihre Kinder begleiten und auffangen können.

Auftakt der Reihe ist am Dienstag, 7. Februar, von 18 bis 21.30 Uhr im Landratsamt München, Mariahilfplatz 17; weitere Termine sind am 14. und 28. Februar sowie am 7., 14. und 21. März. Die Veranstaltungen bauen aufeinander auf und können daher nicht einzeln besucht werden. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 1. Februar, im Gesundheitsamt am Landratsamt, Telefon: 089/62 21319 45. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die Teilnahme ist kostenfrei.