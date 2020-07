In Hohenbrunn hat sich eine Bürgerbewegung herausgebildet, die mit Sonntagsspaziergängen gegen die ihrer Meinung nach überzogenen staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Am Ort stoßen die verbreiteten Thesen teils auf scharfen Widerspruch

An diesem Sonntag sind sie wieder unterwegs gewesen. Eine Stunde lang wanderten genau 31 Kritiker der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen durch Hohenbrunn, ohne Schutzmasken und mit dem Ziel, auf die ihrer Meinung nach überzogenen Einschränkungen hinzuweisen. Als "Spaziergang für Menschenrechte" bezeichnen die Initiatoren ihre wöchentliche Aktion. Eine von ihnen, die Medizinerin Katharina Steinmann, schreibt in Mitteilungen schon mal von "unbegründeten Ermächtigungsgesetzen". Andererseits betont sie auf Nachfrage, der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Mitbürger sei sehr wichtig. Sie und ihre Mitstreiter in der "Bewegung", wie sie sagt, seien "gegen überzogene Zwangsmaßnahmen und unbegründete Einschränkungen".

Mit Verschwörungstheorien will die Mehrheit der Protestierer nichts am Hut haben. Katharina Steinmann beteuert auch, noch nicht mit dem Vorwurf konfrontiert worden zu sein, die Gefahr durch die Corona-Pandemie zu verharmlosen. Sie sehe aber durch die Pflicht, eine Maske zu tragen, die "Würde des Menschen" beeinträchtigt. In U-Bahnen seien Masken richtig, aber nicht, wenn etwa eine Verkäuferin alleine in einem Laden stehe. Steinmann setzt sich für regional differenzierte Maßnahmen ein. Und sie kritisiert vor allem die Einschränkungen für Kinder. "Ich wünsche mir, dass sie die Freiheitsrechte wieder unbeschwert genießen können." Kinder stellten kein besonders großes Infektionsrisiko dar. "Das Infektionsgeschehen derzeit in Deutschland ist nicht mehr so, dass es die angewendeten Zwangsmaßnahmen rechtfertigt." Fünf Sonntagsspaziergänge organisierte Steinmann bisher, die jedes Mal unter einem anderen Motto standen. Kommende Woche soll es speziell um die Einschränkungen für Künstler gehen.

Pauline Miller, Gemeinderätin der ÜW-Freie Wähler/Bürgerforum, hat bei einem Spaziergang mal das Wort ergriffen. Die dreifache Mutter ist im Frühjahr als Bürgermeisterkandidatin gegen Amtsinhaber Stefan Straßmair (CSU) angetreten und hat erst in der Stichwahl knapp verloren. "Nicht alle Maßnahmen gegen Corona sind zu kritisieren. Es geht um einen offenen Umgang damit, man muss beiden Seiten zuhören", sagt Miller. Die Kommunalpolitikerin hält es nicht für richtig, dass Bundesregierung und bayerische Staatsregierung das Recht auf Gesundheit als das "wichtigste Grundrecht" herausgestellt hätten. "Da gibt es auch noch das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Bildung, das eng mit dem Grundsatz zusammenhängt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist", sagt die Vorsitzende des Elternbeirats der Grundschule Hohenbrunn.

Ihr geht es vor allem darum, die Schulen sofort und ohne Beschränkungen wieder zu öffnen. Schließlich gebe es Erkenntnisse, dass das Ansteckungsrisiko für Kinder nicht so groß sei, sagt sie. "Natürlich muss man Risikopatienten schützen, aber eben auch die Kinder, die wir aktuell um ihre Bildung bringen." Zudem seien die Auswirkungen für Schüler aus sozial schwächeren Familien gravierend, so Miller weiter. "In einigen Bereichen wird aus wirtschaftlichen Interessen ein gewisses Infektionsrisiko in Kauf genommen, während man bei den Schulen sehr hohe Auflagen vorgibt."

Keineswegs alle Hohenbrunner sehen die Sonntagsspaziergänge so positiv. Katharina Steinmann betont, man sei parteipolitisch unabhängig. Scharfer Protest kommt aber von der Jungen Union (JU) Hohenbrunn, die auf ihrer Facebookseite Pauline Miller ins Visier nimmt. Diese mache "öffentlich Stimmung zusammen mit Impfgegnern und mutmaßlichen Verschwörungstheoretikern gegen die bayerische Landesregierung und spaltet die Gesellschaft", heißt es. Dagegen unterstütze die JU "die nötigen Maßnahmen der bayerischen Landesregierung, um die Bevölkerung und unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu schützen".

Auch auf der privaten Facebookseite von Pauline Miller haben sich einige Hohenbrunner JU-Mitglieder, darunter der Vorsitzende Marius Wunder, mit deutlichen Statements verewigt. So bezeichnet Max Pankoke die Sonntagsspaziergänge als "von der Organisation komplett lächerlich und inhaltlich dermaßen weltfremd, dass man sich nur an die Stirn fassen kann". Er sei "froh und dankbar", dass Miller in der Gemeinde keine Mehrheit habe, so Pankoke weiter.

Weniger direkt aber ebenfalls kritisch beurteilt Grünen-Gemeinderat Wolfgang Schmidhuber die Proteste der Gruppe um Katharina Steinmann und Pauline Miller. "Wer jetzt ungeduldig ist, riskiert eine neue und sehr viel größere Welle zu einem Zeitpunkt, wo alles Geld für mögliche Wirtschaftshilfen und soziale Unterstützung dann schon ausgegeben ist", sagt Schmidhuber, der Miller vehement widerspricht, was eine schnelle Öffnung der Schulen angeht: "Dass in Schulen gute Voraussetzungen für die Entstehung von Hotspots gegeben sind, weiß, wer Kinder und den Schulbetrieb kennt." Der aktuelle Kenntnisstand sei, dass "Kinder nicht weniger ansteckend sein können als Erwachsene". Der Grüne beurteilt die Arbeit von Bundes- und Landespolitik wohlwollend: "Regeln aufzustellen und durchzusetzen, ist das, was wir vom Staat erwarten. Wenn es dabei zur Einschränkung von Grundrechten kommt, ist parlamentarische Kontrolle wichtig. Die findet statt."

Das wiederum sieht Bernd Bräuer ganz anders. Der frühere Vorsitzende des Gewerbeverbandes Hohenbrunn ist bei Sonntagsspaziergängen dabei gewesen und kritisiert die Bundesregierung scharf für ihr Krisenmanagement: "Das Grundgesetz wird massiv ausgehebelt, das mag in den ersten Wochen noch gerechtfertigt sein, aber jetzt nicht mehr." Anfangs hätte er insbesondere das Vorgehen der Staatsregierung noch gut gefunden: "Ich dachte: Wow, der Söder packt an. Aber mittlerweile finde ich, die politische Führung sollte den Menschen Hoffnung und Mut machen, nicht Angst." Bräuer wehrt sich nicht gegen Aussagen, mit seinen Thesen Verschwörungstheoretikern anzuhängen, er findet es ja auch merkwürdig, dass die Berliner Charité eine Partneruniversität in Wuhan hat, und dennoch über keinerlei Kanäle etwas über Covid 19 erfahren habe. Und dass das Robert-Koch-Institut die Weisung ausgegeben habe, Corona-Tote nicht zu obduzieren, um Pathologen nicht zu gefährden. "Als wollte man, dass etwas nicht herauskommt", sagt Bräuer.

Vor allem die Maskenpflicht störe ihn, bei einer Veranstaltung in Augsburg sei er, obwohl er ein Attest habe vorlegen können, das ihn vom Tragen einer Maske befreie, von Polizisten "provoziert" worden. Dabei habe die Bundesregierung selbst zu Beginn der Pandemie davon gesprochen, dass die Bedeckung von Mund und Nase unwirksam sei: "Da hieß es, die sind eher schädlich und sogar Keimträger. Aber mit den Masken wird halt auch viel Geld verdient", sagt Bräuer. Eine Aussage, die etwa Schmidhuber nicht stehen lassen will: "Wer selbst die Unannehmlichkeit einer Maske in Kauf nimmt, um andere vor einem möglichen Risiko zu schützen, zeigt Verantwortung." Dagegen habe derjenige, der die Maske ablehne, weil er selbst kein Schutzbedürfnis habe, nicht verstanden, "wozu diese Masken gut sind oder er handelt egoistisch", sagt der Grüne.