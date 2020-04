Jan Ulrich Maue ärgert sich: "Es gibt einen staatlichen Bildungsauftrag, den wir einfordern können, aber er wird komplett auf die Eltern abgewälzt." Maue ist Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Garchinger Grundschulen und Mitglied des Elternbeirats der Grundschule Garching-West, zusammen mit Roger Goetzendorff vom Elternbeirat der Grundschule West plant er eine "Demonstration zur Verbesserung des Bildungsangebots während der Schulschließung".

Maue kritisiert "die Art und Weise, wie Politik mit dem Thema umgeht und Eltern und Lehrer alleine lässt". Deswegen hat er alle Elternbeiräte der Garchinger Schulen kontaktiert und für Mittwochmorgen um 8 Uhr eine Demonstration mit 50 Teilnehmern vor dem Garchinger Rathaus angemeldet. "Für Abstand werden wir sorgen", versichert Maue.

Seit fünf Wochen sind die Schulen nun schon geschlossen. Während es für die Abiturienten und andere Abschlussklassen bald wieder losgehen soll, wissen die Eltern von Grundschülern wenig. Auf der Homepage des Kultusministeriums heißt es lediglich: Für die Grundschüler werde das "Lernen zuhause" bis auf weiteres fortgeführt, eine Ausweitung der Schulöffnung auf 4. Klassen sei "frühestens zum 11. Mai vorstellbar", ist aber noch nicht entschieden. Für Maue und viele andere Eltern bedeutet dies: Das Home-Schooling geht weiter.

Doch so einfach ist das nicht, sagt Maue. Diese Krisenzeit offenbare, "dass die digitalen Grundlagen fehlen". Es habe einige Zeit gedauert, bis klar war, wie Lehrer und Schüler miteinander kommunizieren könnten; das funktioniere jetzt über die Plattform Teams - Maue nennt das "Bildung auf Sparflamme". Und mit Problemen. Nicht alle Schüler verfügten ständig über Computer. "Wenn Sie mit zwei oder drei Kindern zu Hause sitzen und selbst noch Home-Office machen müssen, wie sollen die Eltern das machen?", fragt er. Auch bei den Lehrern sieht er Verbesserungsbedarf im Umgang mit digitalen Medien, obwohl er betont: "Ich möchte die Lehrer ausdrücklich loben. Sie zeigen viel Eigeninitiative."

Detailansicht öffnen Jan Ulrich Maue vom Gesamtelternbeirat in Garching fordert mehr Unterstützung vom Staat. (Foto: privat)

Verärgert ist Maue auch über die knappe Mitteilung vom Sonntag, wonach sich die Schule zuhause erst mal fortsetzt. Jetzt wissen die Eltern, dass die Schulen nicht öffnen werden, "aber es gibt keinen Plan, wie es weitergeht". Er selbst hat einen Sohn in der 4. Klasse. Deswegen mache er sich wie viele andere Gedanken, wie das nach diesem Jahr mit dem Übertritt ins Gymnasium funktionieren soll. In der 5. Klasse werde verlangt, dass der Stoff sitzt. Beim Lernen hat er festgestellt, dass Kinder einen strukturierten Tag bräuchten.

Er könne sich vorstellen, dass es ein oder zweimal am Tag Videokonferenzen mit der Lehrerin gibt, um danach das Gelernte zu üben. Eine andere Idee wäre, die 4. Klassen zu teilen, um wenigstens stundenweise und mit gebotenem Abstand zueinander Unterricht in der Schule zu ermöglichen. Aber, so fügt er an, das sei nicht der Wunsch aller Eltern, manche seien ängstlicher. Im Moment jedenfalls hat er nur die Aussage der Lehrerin, dass etwa vier Stunden lernen am Tag angemessen seien. Maue findet dieses Konzept nicht ausreichend. Er vermisst einen Gesamtplan und bemängelt auch, dass Schulleiter "keine Handhabe mangels klarer Anweisung durch den Dienstherren" hätten.

Der Elternvertreter fordert "sofort einen Plan, eine Struktur, und dass endlich die vorhandenen Millionen für Digitalisierung sofort abgerufen werden für Online-Hilfsmittel wie das virtuelle Klassenzimmer, für Laptops für Eltern, deren Kinder keine besitzen, und vor allem für die, welche das Geld dafür nicht haben". Dabei bietet er auch die Hilfe der Eltern an. "Bindet uns ein", sagt Maue, der darüberhinaus auch die Kommunen, im konkreten Fall die Stadt Garching, in der Pflicht sieht, an den Grundschulen funktionierendes Wlan einzurichten.

Johannes Wiedersich, Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule Ost in Garching, teilt die Kritik Maues. Dennoch, sagt er, wolle der Elternbeirat wohl nicht an der geplanten Demo am Mittwoch teilnehmen, weil sie auf dem Rathausplatz stattfinden soll. "Nicht die Stadt, sondern das Kultusministerium ist der richtige Adressat", sagt Wiedersich. Auch er vermisst ein Gesamtkonzept zum Unterricht und erwartet vom Ministerium, dass es vorgibt, welche digitalen Möglichkeiten bestehen, auch hinsichtlich Datenschutz. "Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das der Fall ist."

Immerhin kann Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) mitteilen, dass die Telekom schon den Auftrag hat, alle Schulen in Garching an das Glasfasernetz anzuschließen. Im März sei auch die bestehende Leitung an der Grundschule West ausgebaut worden. Wenn der Glasfaseranschluss liege, könne die Stadt die Hardware mit einem Zuschuss des Freistaats bestellen. Gruchmann strebt nach eigenen Worten pragmatische Lösungen an. "Wir werden unsere Schulen genauso unterstützen wie Betriebe" - oder andere, die derzeit Hilfe bräuchten.