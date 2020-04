Fünf Tage mit dem Mountainbike über die Alpen, vom Tegernsee bis zum Kalterer See in Südtirol. Die elf Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wissen angesichts der Corona-Krise noch nicht, ob sie das Mitte Juli wirklich angehen können. Aber sie wissen, was sie sich da vorgenommen haben.

Steile Anstiege von über 1500 Metern pro Tag sind ohne die richtige Vorbereitung und passendem Equipment nicht einfach zu meistern. Die Schüler müssen sich untereinander gut kennen und sich aufeinander verlassen können, um die 270 Kilometer in vier Etappen erfolgreich zu stemmen. Dass diese Exkursion Teil der bayerischen Abiturvorbereitung sein kann, ohne etwas mit Mathe, Deutsch oder Englisch zu tun zu haben, liegt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt auf der Hand.

Wie auch die Schüler am Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn müssen alle bayerischen Gymnasiasten im Laufe ihrer Schullaufbahn ein sogenanntes Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung, kurz P-Seminar, wählen. In diesem Rahmen kann man schon mal die Alpen überqueren oder andere Interessen entdecken. Das Fach gehört zu den Pflichtveranstaltungen und soll bei der Berufswahl einen alternativen Blickwinkel ermöglichen.

Nach der Einführung des G 8 mit dem Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe, habe man mit den P-Seminaren Raum für Themen bieten wollen, für die sonst im Schulalltag kein Platz gewesen sei, sagt Veronika Müller. Die Lehrerin am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar bietet in diesem Jahr ein Projekt gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen an. "Bei der Vorbesprechung waren 60 Schüler anwesend, was zeigt, dass das Thema auf großes Interesse stößt." Müller macht deutlich, dass Krankheiten wie Spiel- und Drogensucht, Essstörungen oder Depressionen schon lange die ganze Schulfamilie erreicht hätten und dass durch die gefährliche Vorstellung von Leistungsdruck immer mehr junge Leute betroffen seien. Ziel des Seminars sei es deshalb, Akzeptanz und Präsenz zu schaffen. Wie das den Schülern vermittelt werden soll? "Das hängt ganz von den Wünschen der Schüler ab," sagt Müller, "denn die Lehrkräfte sind angehalten, mehr beratend zur Seite zu stehen. Das ist durchaus eine Herausforderung, denn diese Art des Unterrichts widerspricht der konventionellen Vorgehensweise total."

Eigenverantwortung und Kreativität beweisen auch die Schüler am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching, die im vergangenen Jahr einen Escape Room in ihrer Schule eingerichtet haben. Bei diesem Spiel ist man in einem Raum - in diesem Fall ein Klassenzimmer - gefangen und muss sich mithilfe des Lösens von Rätseln und Aufgaben unter Zeitdruck den Ausgang suchen. Hier waren die Schüler in allerlei Hinsicht gefordert, da es sich keineswegs um ein Lehrerprojekt gehandelt habe, sondern von den Schülern selbst initiiert worden sei, wie die betreuende Lehrerin Silke Keser sagt. Schülerin Hannah schildert den Arbeitsablauf: "Zuerst muss natürlich eine Geschichte her, die wir zu unserem Spiel verfasst haben. Bei uns sind die Teilnehmer in einem alten Labor in der Sowjetunion gefangen und müssen sich selbst befreien." Das war allerdings nur ein kleiner Teil der Arbeit, wie Schüler Jens deutlich macht: "Die Dekoration, Materialien und Rätsel - wir haben alles selbst organisiert, indem wir uns in Gruppen aufgeteilt haben." Dass dafür viel Eigenständigkeit und Zusammenarbeit notwendig war, kann auch Keser bestätigen, die mit dem Seminar vor allem die berufliche Kompetenz des Projektmanagements vermitteln wollte.

Sabine Schäfer sieht in den P-Seminaren eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Schülern einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Das P-Seminar der Lehrerin am Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk zwei Podcastfolgen zum Thema Sport produziert. Die Schüler haben dafür recherchiert, Interviews gemacht und bei der Produktion geholfen. "Die Schüler sind sehr stolz auf das professionelle Ergebnis und können sich wirklich mit dem Projekt identifizieren", sagt Schäfer. "Und ich konnte die Schüler von einer anderen Seite kennenlernen, als im Unterricht sonst dem Lehrplan hinterherhecheln zu müssen."

Ähnlich sieht das auch Johannes Stumpf, der zuletzt das P-Seminar zur Alpenüberquerung am Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn organisierte. Der Sportlehrer war allerdings auch nur unterstützend dabei. Gleich zu Beginn des Schuljahres wurde die Gruppe nach Interessen in Teams aufgeteilt, die jeweils für eine Aufgabe verantwortlich sind. Die Route muss geplant, Unterkünfte ausgesucht und Etappenziele festgesteckt werden. Ein Team stellt die richtige Ausstattung rund ums Fahrrad sicher, die andere Gruppe kümmert sich darum, dass mithilfe von Sponsoren im Ort auch die Kosten gedeckt werden können. Und dann ist da noch das eigenständige Training, durch das jeder Schüler sicherstellen muss, für die Alpenüberquerung im Sommer fit zu sein und über genügend Ausdauer zu verfügen. Jeder Schüler muss über Erste-Hilfe-Maßnahmen Bescheid wissen, auch ein Lehrgang zur technischen Vorbereitung ist vorgesehen. All das haben die Schüler in Eigenverantwortung selbst organisiert.

Auch dieses P-Seminar bietet außer Spaß eine Botschaft, die vermittelt werden soll. "Bei bis zu acht Stunden pro Tag auf dem Rad geht es auch darum, eigene Grenzen zu überwinden und bei Widerständen nicht direkt aufzugeben", sagt Stumpf. "Außerdem wachsen wir als Team zusammen und lernen, gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen. Dabei muss sich immer an den Schwächsten der Gruppe orientiert werden."

Dass nun ein großes Fragezeichen hinter der Tour steht, ist Stumpf klar. "Wir haben die Möglichkeit, die Unterkünfte bis Anfang Juli noch kostenlos zu stornieren und müssen da jetzt abwarten, wie sich alles entwickelt", sagt er und betont, dass es derzeit Wichtigeres gibt, als die Frage, ob sie die Alpen überqueren können. "Wir freuen uns, wenn die Lage so ist, dass es möglich ist, aber sonst finden wir eine andere Lösung. Dann wird es entweder verschoben oder eine alternative Strecke gesucht."