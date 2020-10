Von Udo Watter, Haar

Mitte November beginnt gewöhnlich die Saison des Kulturvereins Haar und auch in der Spielzeit 2020/21 dürfen sich Abonnenten und Kulturfreunde auf ein Programm freuen, dessen Highlights traditionell die Konzerte im Bürgersaal sind.

Zum Auftakt spielt am Sonntag, 15. November, das Pianoduo Ani & Nia. Die international renommierten, georgischen Zwillingsschwestern Ani und Nia Sulkhanishvili beherrschen ein Repertoire, welches die Epochen von Klassik bis Moderne umfasst. Bereits im Alter von 16 Jahren gaben sie ihr erstes großes Konzert in Moskau. Sie sind unter anderem Preisträgerinnen des ARD-Musikwettbewerbs (2015) und bringen ihr Publikum sowohl vierhändig als auch an zwei Klavieren zum Staunen.

Das in München gegründete Goldmund Quartett, das am 24. Januar in Haar gastiert, hat sich in den letzten zehn Jahren einen Namen gemacht. Nicht zuletzt durch ihre Phrasierungskunst und vielschichtige Homogenität gelten die vier Streicher als Ensemble, das klassische wie moderne Werke der Quartettliteratur beherrscht.

Am Sonntag, 21.März, wird das Ensemble Haar mit Mozarts 9. Klavierkonzert in Es-Dur und der Serenade E-Dur von Antonín Dvořák aufwarten. Erst kürzlich gab das von Winfried Grabe geleitete Orchester sein Herbstkonzert im Bürgersaal. Schön, dass sich dabei gar nicht so wenige junge Nachwuchstalente immer wieder in den elaborierten Orchesterklang integrieren respektive ihn auffrischen. Solistin ist die russische Pianistin Tatiana Chernichka

Zum Abschluss des Konzertzyklus kommt am Sonntag, 18. April, Peter Meier's Cascada nach Haar. Das Ensemble mit Jürgen Junggeburt (Kontrabass), Thomas Bouterwek (Saxofon), Marcio Alves (Drums/Percussion) und eben Peter Meier (Gitarre) lässt brasilianische Lebensfreude und spanisches Temperament erblühen. Dieses Konzert ist im April 2020 in der Zeit des Lockdowns ausgefallen und wird nun nachgeholt.

Natürlich werden alle Konzerte unter Berücksichtigung coronabedingter Hygieneregeln realisiert, wie der Kulturverein betont. Dazu gehört, dass die Platzvergabe personalisiert ist und die Bestuhlung im Bürgersaal reduziert. Karten gibt es nur online. Zudem wird es am jeweiligen Konzertabend zwei einstündige Konzerte mit denselben Künstlern geben. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins (www.kulturverein-haar.de). Dort können Musikfreunde das Abonnement für alle vier Veranstaltungen erwerben.

Zudem organisiert der umtriebige Kulturverein - der Vorstand besteht aus Angela Pöhlchen, Gabi Rehmet, Gabriele Aumann und Inge Eckstein - noch Ausstellungen: Am 13. November ist die Vernissage zur Werkschau mit farbintensiven Arbeiten des in Haar aufgewachsenen Detlev Henke im Bürgersaal. Mehrere Philosophische Salons wird es in dieser Spielzeit auch wieder geben. Hier findet die erste, Platon gewidmete Veranstaltung ("Philosoph des Guten, Wahren, Schönen"), am 23. November statt.