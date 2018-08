31. August 2018, 22:16 Uhr Programm Schmelz im Klang

Die "Grünwalder Konzerte" sind 2019 wieder hochkarätig besetzt und präsentieren etliche junge Künstler mit Starpotenzial

Von Udo Watter, Grünwald

Sol Gabetta ist nicht nur eine begnadete Cellistin, sie hat auch dieses besondere Charisma, das sie - besonders live - von manch anderen großen Virtuosen abhebt. Die gebürtige Argentinierin, die unter anderem für das Bayerische Fernsehen ein Musikmagazin moderiert, hat sich mit ihrer charmant-temperamentvollen Art zum Liebling des Klassikpublikums entwickelt. Auch in Grünwald, wo sie schon mehrmals gespielt und zum akustisch exzellenten August-Everding-Saal ein besonders inniges Verhältnis pflegt, ist Gabetta immer wieder gefeiert worden.

Maximilian Hornung, der am 15. Februar 2019 zusammen mit dem Münchener Kammerorchester in Grünwald auftritt, hat als "spektakulärster Jung-Cellist, den Deutschland seit langem hervorgebracht hat", wie in einem Artikel stand, vielleicht sogar ähnliches Starpotenzial. Die Zeit schwärmte von dem Augsburger: "Ein Frühvollendeter, der die Abgebrühtheit eines Routiniers mit der Unbekümmertheit eines Springinsfeld verbindet." 1986 geboren, ist Hornung - nach einigen Jahren als erster Solocellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks - inzwischen als Solokünstler unterwegs, um sich ganz seinem kammermusikalischen Schaffen zu widmen. "Wie seine bisherige Karriere verlaufen ist, das ist schon spannend" sagt die Grünwalder Kulturreferentin Regine Müller. Über das Cello heißt es, nur die menschliche Stimme könne mit seiner emotionalen Intensität und singenden Klangvielfalt mithalten, und Hornung schwärmt vom Charakter seines Instruments: "Schmelz im Klang, dicht, kernig, fokussiert." In Grünwald wird der bereits mit vielen renommierten Preisen dekorierte Hornung zwei der beliebtesten Haydn-Cellokonzerte sowie das Cellokonzert des zeitgenössischen georgischen Musikers Vaja Azarashvili präsentieren, dazu erklingt an dem Abend Strawinskys Konzert für Streicher in D-Dur.

Den Auftakt der renommierten und beim Publikum sehr geschätzten Reihe "Grünwalder Konzerte" - das Programmheft 2019 ist dieser Tage erschienen - macht am 22. Januar das Aris Quartett. Das Ensemble ist eines dieser jungen Streichquartette, wie sie die hochkarätige deutsche Klassiklandschaft immer wieder hervorbringt, die vier Musiker gelten als große Kammermusikentdeckung. 2009 in Frankfurt am Main gegründet, wird das Aris Quartett im August-Everding-Saal unter anderem Sreichquartette von Schostakowitsch und Brahms spielen. "Ihre Karriere hat gerade einen richtigen Schub bekommen", sagt Müller.

Grünwalds Kulturreferentin hat sowohl versierte Ohren als auch ein gutes Händchen, um solche jungen, frischen, viel versprechenden Ensembles ans rechte Isarhochufer zu holen - und natürlich mangelt es auch nicht am angemessenen Budget. Interessant dürfte auch das dritte Konzert am 6. März werden, wenn der katalanische Countertenor Xavier Sabata auftritt. Der international renommierte Sänger, der überdies als Schauspieler am Theater und in spanischen Fernsehserien agiert, wird Arien für Countertenor aus Opern von Georg Friedrich Händel, Francesco Mancini, Agostino Steffani und anderen präsentieren. Das ihn begleitende Orchester Vespres d'Arnadí ist spezialisiert auf die Aufführung von Barockmusik mit Originalinstrumenten.

Auch die sechs weiteren Konzerte der Reihe versprechen aufregende musikalische Erlebnisse: Im April gastiert das Skride-Quartett zusammen mit dem jungen, aber bereits hoch dekorierten Kontrabassisten Dominik Emanuel Wagner am rechten Isarhochufer, es erklingen Richard Strauss' Quartett op. 13 und Schuberts Forellen-Quintett mit der ungewöhnlichen Besetzung Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass. Im Juni gibt es dann ein Solokonzert: Der Pianist Herbert Schuch wird ein reines Beethovenprogramm spielen, darunter die als "Pathetique" bekannte Sonate Nr. 8. "Ein interessanter und sensibler Pianist", urteilt Müller. Im September erklingen drei Klaviertrios von Haydn, Beethoven und Schubert, vorgetragen von Ronald Brautigam (Hammerklavier), Esther Hoppe (Violine) und Christian Poltéra (Cello).

Am 9. Oktober kommen dann mit Lucas und Arthur Jussen zwei junge Pianisten aus den Niederlanden nach Grünwald, um die sich das Publikum ebenfalls seit einiger Zeit reißt. Die Kritik schwärmt, wie die beiden "Musik atmend zum Tanzen bringen" und feiert sie als das Klavierduo, das momentan am meisten Begeisterung in der Klassikwelt entfacht. Als Wunderkinder sehen sich die beiden 26 und 23 Jahre alten Brüder indes nicht: "Wir sind ganz normale Jungs. Wir lieben es einfach, Musik zu spielen und haben viel dafür gearbeitet, um gut zu werden", haben sie mal in einem Interview erklärt. Ihr Programm reicht von der Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen. "Sie haben nicht nur besonderes Glamour-Potenzial, sondern auch eine wahnsinnig schöne Klangkultur", sagt Müller. Teunis van der Zwart (Horn), Franziska Hölscher (Violine) und Severin von Eckardstein (Klavier) spielen Ende Oktober ein Programm mit Werken von Ligeti, Brahms und Schumann und im Dezember kommt noch mit dem 1996 gegründeten Jerusalem Quartet ein Ensemble, das auch schon lange als formidables Streichquartett gilt.

Weitere Informationen gibt es im Kulturreferat Grünwald (Tel. 089/641 62 130).