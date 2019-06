4. Juni 2019, 21:56 Uhr Probeabstimmung KJR-Delegierte wählen zu 36 Prozent grün

Die Delegierten der Mitgliedsverbände des Kreisjugendrings München-Land (KJR) haben bei ihrer Frühjahrsvollversammlung auf der Burg Schwaneck parallel zur Europawahl symbolisch ihr Europäisches Parlament gewählt. Dabei zeigte sich ein ähnliches Wahlergebnis wie bei den unter 30-Jährigen der tatsächlichen Wahl: 36 Prozent der Delegierten wählten die Grünen, gefolgt von SPD (17 Prozent), der neuen Partei Volt (11 Prozent) und CSU (9 Prozent). Der KJR-Vorstand nutzte die Veranstaltung, um an die europäische Idee zu erinnern. Mit der Kampagne "Stimme der Jugend" hatte der Vorstand bereits verschiedene Aktionen zur Bundestagswahl 2017 und zur Landtagswahl 2018 umgesetzt. Das sollte zur Europawahl 2019 nicht anders sein. Mit Postkarten und einem "Europäer*in"-Pin setzte der Kreisjugendring München-Land ein Zeichen für Europa. Junge Menschen sollten ermutigt werden, über ihre Zukunft in Europa mitzuentscheiden, Politiker und Politikerinnen sollten auf diese Weise an die Forderungen der Jugend, wie beispielsweise den Umwelt- und Klimaschutz oder das Jugend- und Ausbildungsticket, erinnert werden. Wie wichtig der aktive Beitrag eines jeden zur Gestaltung der Zukunft der Gesellschaft sei, betonte Landrat Christoph Göbel (CSU) in seinem Grußwort zu Beginn der Veranstaltung. Göbel dankte den KJR-Mitgliedsverbänden für ihre "wertvolle Arbeit".