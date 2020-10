Gerade wer in der aktuellen Krise das Leben am Laufen hält, verdient eine finanzielle Anerkennung

Von Martin Mühlfenzl

Es ist ein Leichtes, sich über die Streikenden im öffentlichen Dienst zu empören - vor allem in Zeiten der Pandemie. Menschen mit einem sicheren Arbeitsplatz legen temporär Behörden, Bauhöfe, die Müllabfuhr, Kitas oder Krankenhäuser lahm und laden der Allgemeinheit in einer ohnehin von Belastungen geprägten Zeit weitere Bürden auf. Doch so einfach ist es nicht, insbesondere nicht im Landkreis München mit seinen ausufernden Lebenshaltungskosten, in dem sich viele der Menschen, auf die alle in nahezu jeder Lebenslage angewiesen sind, das Leben nicht mehr leisten können.

Viele Kommunen und auch der Landkreis selbst haben dies erkannt und greifen den Angestellten in den Rathäusern vielfach mit freiwilligen Arbeitsmarktzulagen unter die Arme - vom Azubi bis zum leitenden Beamten. Dies ist einerseits notwendig, um geschulte und fähige Fachkräfte nicht an die freie Wirtschaft zu verlieren, und andererseits, damit sich diese Fachkräfte die Miete in Ottobrunn oder Unterschleißheim überhaupt noch leisten können. Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi nach einem kräftigen Lohnplus von mehr als vier Prozent für die Bediensteten im öffentlichen Dienst sind dennoch ebenso legitim wie die Anwendung des Streikrechts durch die Angestellten, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen - auch und gerade inmitten einer Pandemie.

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass diese Menschen, die nun auf die Straße gehen, das öffentliche Leben mit großem Einsatz am Laufen gehalten haben: Erzieherinnen haben die Notbetreuung organisiert, Rathausmitarbeiter Bauanträge bearbeitet, teilweise unter ganz neuen Bedingungen im Home-Office, weil das Rathaus coronabedingt schließen musste. Nebenher haben sie die Nachverfolgung von Kontaktpersonen gestemmt. Der Müll wurde pünktlich abgeholt und die Pflege hat funktioniert. Dafür müssen die Angestellten im öffentlichen Dienst anständig entlohnt werden. Und dafür dürfen sie auch streiken.