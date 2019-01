14. Januar 2019, 22:00 Uhr Pro Erschließungsbeiträge Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Grundstücksbesitzer von den Kosten für den Bau ihrer Straßen zu befreien, ist ein Geschenk, das nicht zu rechtfertigen ist

Kommentar von Iris Hilberth

Natürlich sind Straßenerschließungskosten für diejenigen eine ärgerliche Sache, die sie zahlen sollen. Wer bekommt schon gerne Rechnungen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem er sie gar nicht mehr erwartet hätte. Neue Straße? Da wundert sich so mancher Hausbesitzer nach Jahrzehnten, in denen er gar nicht mehr daran gedacht hat, dass der Weg vor seinem Grundstück nie richtig hergerichtet wurde. Vielleicht findet er auch: Das braucht's eigentlich gar nicht. Und wenn doch: Soll das halt die Gemeinde zahlen.

Doch ist die Forderung, einen größeren Anteil oder auch alle Kosten der Straßenerschließung auf die Allgemeinheit abzuwälzen, egoistisch und hat nichts mit der eingeforderten Solidarität zu tun. Schließlich muss jeder, der ein Haus baut, Erschließungsbeiträge zahlen. Und wenn er das bislang noch nicht getan hat, wird der Beitrag eben irgendwann einmal fällig. In Aschheim hatte man vor vielen Jahren sogar bewusst diese Kosten in die Zukunft verlagert, um die damals jungen Familien in den Neubaugebieten zunächst einmal zu entlasten. Das ist aber lange her, und aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben.

Arm sind die Hausbesitzer sicherlich nicht, schließlich ist ihre Immobilie seit dem Einzug vermutlich um ein Mehrfaches des Werts gestiegen. Dass nun erwartet wird, dass alle anderen mit ihren Steuern deren Erschließungskosten mittragen sollen, wäre keine Entlastung der Bürger, sondern ein Geschenk an Einzelne.