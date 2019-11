Lara I. und Patrick I. werden die 29-köpfige Kindergarde des Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclubs Weiß-Blau in die Faschingssaison führen. Die achtjährige Prinzessin Lara und ihr um ein Jahr jüngerer Prinz Patrick bilden das Kinderregentenpaar. Bei den Erwachsenen haben die Hoheiten Sandra I. und Patrick I. das Zepter übernommen. Prinzessin Sandra, 26, gehört quasi zum Inventar des Vereins, wirkt sie doch seit 17 Jahren beim UFC mit, wie es in einer Mitteilung heißt. Nicht ganz so lang ist Prinz Patrick dabei; der 23-Jährige ist seit zehn Jahren Mitglied und freut sich auf die 33. Faschingssaison in Unterschleißheim, die beim UFC ob der Schnapszahl als Jubiläumssaison besonders begangen wird. Die Inthronisation der Paare findet am 11. Januar um 11.11 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim statt; der Eintritt ist frei.