Von Christian Dreßel, Haar/Unterschleißheim

Unter dem Motto "Wie ist deine Beziehung zu Alkohol?" findet die diesjährige bundesweite Aktionswoche gegen Alkohol statt. Im Landkreis München gibt es dazu einen Vortrag und Filmvorführungen. Oftmals sind sich Betroffene nicht bewusst, dass ihr Konsumverhalten besorgniserregend ist. Denn mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 10,7 Liter reinem Alkohol ab 15 Jahren im Jahr 2018 gilt Deutschland als Hochkonsumland. Die Wirkung kann dabei von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen - die einen fühlen sich zwanglos und angeregt, die anderen eher betäubt oder entspannt. Gerade wegen der kurzfristig positiven Gefühlszustände neigen Menschen dazu, noch mehr zu trinken. Dabei kann jedes Glas zu viel schädlich für die Gesundheit sein. Aus situativem Wohlbefinden kann diese schleichende Gewöhnung unbemerkt zur Alkoholabhängigkeit führen.

Nach Zahlen des Vereins Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen waren im Jahr 2018 in Deutschland rund 1,6 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren alkoholabhängig; weitere 1,4 Millionen tranken regelmäßig so viel Alkohol, dass von Missbrauch die Rede ist. Der Verein beteiligt sich neben der Fachambulanz für Suchterkrankungen der Caritas-Dienste Landkreis München in Unterschleißheim, der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle des Blauen Kreuzes in Ottobrunn sowie den Haarer Selbsthilfegruppen des Blauen Kreuzes an den Veranstaltungen zu der Aktionswoche im Landkreis.

Im Mittelpunkt sollen die Rolle von Alkohol in unserer Gesellschaft, die Warnzeichen, die auf einen problematischen Alkoholkonsum hinweisen können und die Möglichkeiten der Sucht- und Selbsthilfe, Menschen aus der Abhängigkeit in ein freies Leben zu begleiten, stehen. Zu diesem Thema sprechen die Suchttherapeutin Linda Barth und der Selbsthilfegruppenleiter Martin Kralowetz vom Blauen Kreuz am Dienstag, 17. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr in einem Onlinevortrag. Die Einwahl funktioniert über den Link https://meet.goto.com/670277653 oder per Telefon mit dem Zugangscode 670-277-653. Zum gemeinsamen Austausch sind sowohl Fachkräfte als auch selbst Betroffene und Angehörige sowie alle anderen Interessierten eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Außerdem wird im im Haarer Kino (18. Mai, 19 Uhr) und im Capitol-Kino in Lohof in (20. Mai, 19 Uhr) der Film "Der Rausch" gezeigt, der sich mit den Folgen langfristigen Konsums befasst. Im Mittelpunkt steht der Lehrer Martin, gespielt von Mads Mikkelsen, der sich der Kritik von Schülern und Eltern an seiner Unterrichtsqualität entziehen will. Gemeinsam mit drei Kollegen wagen sie ein Experiment. Sie wollen durch Alkoholkonsum ihren Blutalkoholwert im Alltag konstant bei 0,5 Promille halten. Das Ergebnis ist anfangs positiv, doch die negativen Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten.