Die Post zieht zum 1. September ins Grünwalder Mahag-Gebäude in der Südlichen Münchner Straße 12a. Die Widmung des Grundstücks für öffentliche Nutzung hat der Gemeinderat am Dienstagabend abgesegnet, der Mietvertrag ist ebenfalls unterzeichnet und gilt für ein Jahr, denn es handelt sich um eine Interimslösung. "Die Post möchte das so schnell wie möglich loswerden", sagte Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU). Sie ist auf der Suche nach einem großen Supermarkt oder einer ähnlichen Location, in der sie eine Poststelle unterbringen könnte. Am neuen Standort wird es mehr Parkplätze geben als bisher, von Süden werden die Autos aufs Gelände fahren, nach Norden wieder hinaus.