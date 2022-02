Von Lukas Koperek, Kirchheim

Jemand muss Stefan Baumgartner verwechselt haben, denn ohne dass er sich auf das Coronavirus hatte testen lassen, entdeckte er am Montag einen positiven Befund mit Isolationsbescheid des Landratsamtes München in seinem Briefkasten. Das Schreiben ist datiert auf 16. Januar und erreichte ihn per Nachsendeauftrag. "In Kirchheim bin ich schon seit dem 1.11. nicht mehr gemeldet", sagt der 47-Jährige, der im Oktober nach Grafing gezogen ist. Dennoch ging der Brief zunächst an seine alte Meldeadresse, ehe er mit zweiwöchiger Verzögerung bei Baumgartner eintraf.

Der kam aus dem Grübeln nicht mehr heraus. "Ich habe bisher überhaupt noch keinen PCR-Test gemacht", sagt er. Das letzte Mal sei er im Sommer in einem Testzentrum gewesen, allerdings nur für einen Schnelltest. Das positive Ergebnis könne daher nur falsch sein. "Wäre ich nicht umgezogen und hätte ich vielleicht sogar einen entsprechenden Test gemacht, würde ich dieses Schreiben geschockt entgegennehmen und mit allen Unannehmlichkeiten für meine Familie und mich die Quarantäne ableisten", so Baumgartner.

Wie kommt es zu dem falschen Befund? Baumgartner, der als Business-Analyst auch beruflich mit Datenschutz zu tun hat, vermutet eine Datenpanne. Das herauszufinden, gestaltet sich jedoch schwierig. "Ich habe mit zwei Stellen Kontakt aufgenommen. Bisher habe ich leider keine Rückmeldung bekommen", sagt er. Ihn beschäftigt dabei nicht nur der womöglich fahrlässige Umgang mit sensiblen Daten: "Die Frage ist ja auch, ob jetzt jemand in der Gegend herumläuft und munter Leute ansteckt, weil das Testergebnis nicht vorliegt." Und auch warum das Landratsamt fast drei Monate nach seiner Ummeldung nach Grafing einen Brief an die Kirchheimer Adresse verschicke, erschließe sich ihm nicht.

Das Landratsamt München teilt auf Anfrage mit, auf den Einzelfall nicht näher eingehen zu können. Generell würden die personenbezogenen Daten bei der Anmeldung zum Test von der Teststelle erfasst und durch ein Ausweisdokument verifiziert. "Die zu testende Person willigt dabei auch in die Verarbeitung ihrer Daten ein", so eine Sprecherin des Landratsamtes. Diese würden zusammen mit dem Abstrich an ein Labor übermittelt, das den Getesteten direkt über das Ergebnis informiere. "Das Gesundheitsamt wird vom Labor ausschließlich über positive Laborergebnisse von PCR-Tests informiert. Dies geschieht automatisch über eine Meldesoftware." Aufgrund der Vielzahl an eingehenden Meldungen könne eine Verifizierung der übermittelten Daten nicht erfolgen.

Laut Behörde handelt es sich gar nicht um eine Anordnung zur Isolation

Eine Panne müsste demnach entweder beim Labor oder bei der Teststelle vorliegen. Für das Landratsamt ist die Ursache angeblich nicht nachvollziehbar: "Wir können nur vermuten, woher es kommt", sagt die Sprecherin. Bei dem Schreiben, das Baumgartner erreicht hat, handele es sich aber nicht um eine Anordnung, so die Sprecherin weiter, sondern nur um eine Benachrichtigung mit dem Hinweis auf die geltende Regelung zur Isolation. Sofern der Empfänger "kein positives PCR-Testergebnis hat, keine Kontaktperson oder Verdachtsperson ist, entstehen durch das erwähnte Schreiben also auch keine Konsequenzen."

Für Stefan Baumgartner klingt das wenig überzeugend. "Für mich als Laie liest sich das als Anordnung. Ich habe ja auch mit der Hotline telefoniert. Da hat man mir gesagt, wenn ich dieses Schreiben bekommen habe, muss ich auch zu Hause bleiben", sagt er. Auch der Wortlaut im Schreiben lässt kaum eine andere Deutung zu: "Sie sind daher verpflichtet, sich in häusliche Isolation zu begeben", steht da.

Da für Baumgartner klar war, dass es sich bei dem Befund um einen Irrtum handeln musste, begab er sich nicht in Isolation. "Ich habe noch einen Test gemacht, der war negativ." Das Schreiben des Landratsamtes war für ihn damit hinfällig. "Digitalisierung made in Germany", scherzt er über den Behörden-Dschungel. Völlig unbedenklich ist die Datenpanne dennoch nicht. Es bleibt die Frage, wie es zu der Verwechslung kommen konnte - und wie viele solcher Fälle bereits unerkannt geblieben sind.