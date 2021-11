Von Yannik Schuster, Ismaning

Albert Bauer genießt seine letzten Wochen im Polizeidienst. Gut gelaunt sitzt er im kurzärmligen Hemd in seinem Büro in der Ismaninger Leuchtenbergstraße. Mit Ablauf November geht der Polizeihauptkommissar in den Ruhestand, nach insgesamt 44 Jahren bei der Polizei.

Begonnen hatte alles 1977. Ein Beamter der Polizei kam in die Schulklasse und warb für den Polizeiberuf und dessen Möglichkeiten. Er erzählte von Hubschraubern und Hundestaffeln, einem abwechslungsreichen Beruf. Das imponierte dem jugendlichen Albert Bauer. So fasste er den Entschluss, Polizist zu werden, und sollte seine Entscheidung nicht bereuen.

Nach drei Jahren Ausbildung in Eichstätt, Dachau und München war seine erste Station die Polizeiinspektion 12 in Haidhausen. 1982 zog Bauer weiter zur heutigen PI 21 am Mariahilfplatz. Dort blieb er neun Jahre lang. Einem Besuch der Fachhochschule in Fürstenfeldbruck folgte die Anstellung als Verfügungsgruppenleiter in Giesing. 1998 wechselte Bauer wieder zur PI 21 zurück und wurde Leiter der zivilen Einsatzgruppe. Nach weiteren fünf Jahren stieg er zum Leiter der Verfügungsgruppe auf. Nach einem dreijährigen Engagement als stellvertretender Dienststellenleiter in Ottobrunn zog es ihn schließlich nach Ismaning, wo er die letzten sechs Jahre seiner Karriere verbrachte.

In Ismaning hatte sich Bauer das Ziel gesetzt, den guten Kontakt zu Gemeinden und Vereinen zu pflegen und auszubauen. Das ist ihm nach eigener Aussage auch gelungen. Auch der Sicherheitsstand im Münchner Norden verbessere sich ständig. Die Pandemie trage zwar dazu bei, dass weniger Verbrechen begangen werden, aber auch vorher sei ein anhaltender positiver Trend erkennbar gewesen.

Die Polizeidienststelle in Ismaning ist mit etwa 40 Beamtinnen und Beamten eher klein. Dadurch habe sich aber ein sehr familiäres Betriebsklima entwickelt, erzählt Bauer. Dieses wird deutlich, als Bauer auf dem Weg zum Fototermin durch die Dienststelle marschiert: Von mehreren Seiten darf er sich Spitzen zu Alter und Frisur anhören. Solche Erlebnisse dürften auch seinem lockeren Führungsstil geschuldet sein. Mit der Devise: "Aber es muss klappen", sei er durchaus erfolgreich gewesen, sagt er. Die begrenzte Anzahl an Polizeikräften macht sich aber nicht nur positiv bemerkbar. Sie erfordert laut Bauer Kompromisse etwa im Bereich der Präventionsarbeit, deren Verfechter Bauer eigentlich ist. Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendprävention habe man die Bemühungen dennoch intensiviert.

Wellen von Fahrraddiebstählen und Hochwasser beschäftigten Bauer in seiner Karriere ebenso wie Verkehrsrowdys oder Trickbetrüger. Aus seiner Zeit auf Zivilstreife sind ihm zwei Fälle besonders in Erinnerung geblieben, in denen er und sein Kollege Vergewaltigungen verhindern konnten. Beide Male war ihnen ein Mann aufgefallen, der eine Frau verfolgte. Nie vergessen wird er den tragischen Einsatz 2017 in Unterföhring, als eine Kollegin schwer verletzt wurde. Ein Mann hatte einem Polizisten die Waffe entrissen und um sich geschossen, die Streifenkollegin wurde am Kopf getroffen. "Man sieht auch Dinge, die man nie vergisst", sagt Bauer.

Alles in allem blickt Albert Bauer dennoch zufrieden auf seine Laufbahn zurück. Er sei damals in Ismaning sehr gut aufgenommen worden und hoffe, nun auch so bei den Kollegen in Erinnerung zu bleiben. Die Gemeinden Ismaning und Unterföhring seien ihm ans Herz gewachsen. Der ausgeprägte persönliche Kontakt zu Vereinen und Institutionen sowie die Traditionen unterschieden die Gemeinden von der Großstadt, betont Bauer, auf positive Weise. Auf die Frage, ob er eine Entscheidung in seiner Karriere heute anders treffen würde, überlegt Bauer lange, verneint aber schließlich.

Bauer ist jüngst Großvater geworden und will sich im Ruhestand dem Sport widmen. Ski- und Motorradfahren gehören zu seinen Leidenschaften. Seinen Nachfolger kenne er bereits, es sei sein Wunschkandidat gewesen. Dieser solle menschlich bleiben und sich für seine Mitarbeiter interessieren, rät Bauer. "Ich übergebe den Stab gerne und mit einem guten Gefühl."

Sein Organisationstalent wird Bauer in den kommenden Wochen noch einmal unter Beweis stellen müssen. Eine Vielzahl an Terminen, kombiniert mit dem Abbau von Überstunden, sei gar nicht so einfach zu planen. Den vielfältigen Beruf, den einst der Beamte in der Schule anpries, hat Bauer jedenfalls kennengelernt.