Hits von Popgrößen wie Adriano Celentano, Al Bano und Romina Power, Gianna Nannini oder Eros Ramazotti gelten als Inbegriff italienischer Unterhaltungsmusik, die zuweilen gar als Ersatz für den Urlaub in Italien herhalten muss. Zu hören sind diese Songs an diesem Samstag, 5. Oktober, eingebettet in die Handlung des Pop-Musicals "Italia con Amore" im Bürgerhaus Putzbrunn in der Hohenbrunner Straße 3. Mittelpunkt des Geschehens ist die von Küchenchefin "La Mamma" und ihrem Sohn betriebene Osteria Azzurro, in der den Gästen neben Kulinarischem auch italienische Kultur serviert wird. Bei letzterem indes sind sich Mutter und Sohn nicht so einig. Das Ergebnis ist ein etwas wirres Konzept, bei dem professionelle Shakespeare-Mimen auf eine italienische Schlagerband treffen. Dass sich unter diesen Bedingungen ganz nebenbei auch noch die zeitgenössische Version der Liebesgeschichte von Romeo und Julia ereignet, macht die italienischen Verhältnisse auf der Bühne schließlich perfekt. Die Vorstellung in Putzbrunn beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist von 19 Uhr an. Karten für "Italia con Amore" gibt es online unter www.ticketshop.kupu.info oder von 18 Uhr an per Barzahlung an der Abendkasse.