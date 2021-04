Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden bei Sauerlach eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst als er auf einem Autobahnparkplatz einen geparkten Lkw-Anhänger rammte, konnten ihn die Beamten festnehmen. Der 35-Jährige aus dem Landkreis München war Zivilpolizisten der Unterhachinger Inspektion gegen 0.30 Uhr in Sauerlach aufgefallen, weil er in einem Kreisverkehr dieselbe Ausfahrt nahm, aus der er gekommen war. Als sie ihn anhalten wollten, gab der Mann Gas und fuhr nach Hofolding. Dort wendete er laut Polizei abrupt, fuhr zurück und bog auf die A 8 Richtung München ab. Auf der Autobahn schaltete er die Scheinwerfer seines Wagens aus und beschleunigte zunächst erneut. Kurz vor dem Parkplatz Brunnthal-Nord bremste er jedoch stark ab, fuhr in den Parkplatz ein und krachte gegen den ordnungsgemäß abgestellten Anhänger.

Die Polizisten nahmen den Mann vorübergehend fest. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde er später vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hatte der 35-Jährige sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert. Im Auto fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der Führerschein und das bei dem Unfall stark beschädigte Fahrzeug wurden sichergestellt, außerdem eine Blutentnahme angeordnet. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Die weiteren Ermittlungen hat die Autobahnpolizeistation Holzkirchen übernommen. Durch den Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.