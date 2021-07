Zwei Fahrkarten-Kontrolleurinnen haben es am Freitag in Unterhaching mit einem äußerst renitenten Fahrgast zu tun bekommen. Als sie den Mann gegen 16.15 Uhr in der S-Bahn Richtung München um seinen Fahrschein baten, reagierte er aggressiv und bepöbelte die beiden. Er entfernte sich schließlich und begab sich an eine Tür. Die beiden Kontrolleurinnen folgten ihm, wobei dieser laut Mitteilung der Bundespolizei immer wieder in bedrohlicher Haltung die Fäuste zusammenballte und gegen sie erhob. Beim Halt am Bahnhof Fasanenpark stieg der Unbekannte aus dem Zug aus und schlug vom Bahnsteig aus in Richtung der beiden Mitarbeiterinnen in der S-Bahn. Eine 54-Jährige konnte den Schlag abwehren, verletzte sich aber leicht an der Hand. Sie benötigte keine ärztliche Versorgung, wollte jedoch einen Arzt aufsuchen.