119 Personen gelten in Stadt und Landkreis München aktuell als vermisst. Einer von ihnen ist Anton Langhans. Er marschierte im September aus einem Pflegeheim in Lochham und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Von Lisa Marie Wimmer, Gräfelfing

Es ist diese Ungewissheit, die die Angehörigen zermürbt. Wenn Familienmitglieder einfach spurlos verschwinden, so wie etwa vor Kurzem der in Lochham lebende Anton Langhans. Einfach weg, nicht mehr auffindbar, kein Lebenszeichen. Rund 3000 Menschen werden beim Polizeipräsidium München jedes Jahr als vermisst gemeldet. In den meisten Fällen tauchen sie kurze Zeit später unversehrt wieder auf. Doch dann gibt es eben jene wenigen Fälle, in denen die Polizei über Wochen, Monate, ja sogar Jahre erfolglos ermittelt. Wenn Menschen verschwinden und keiner weiß, was passiert ist.