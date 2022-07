Fast 30 000 Euro hat ein knapp 80 Jahre alter Mann aus Unterföhring am Montag einem Unbekannten in die Hand gedrückt. Vorausgegangen war der Anruf eines angeblichen "Hauptkommissars", der behauptete, der Name des Unterföhringers stehe auf einer Liste, die bei einem festgenommenen Einbrecher gefunden wurde. Durch manipulative Gesprächsführung brachte der Unbekannte sein Opfer dazu, ihm zu verraten, wie viel Geld er zu Hause hatte, und weiteres Geld von der Bank abzuheben. Das Bargeld übergab der Mann später an der Haustür. Der Abholer soll laut Polizei etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er sah west- oder nordeuropäisch aus und sprach Hochdeutsch; er hatte kurze Haare. Ganz ähnlich wird ein Täter beschrieben, der am Freitag in Solln einem über 80-Jährigen Goldbarren und Bargeld im Wert von fast 10 000 Euro abnahm - mit derselben Masche. Weitere 13 Versuche wurden der Münchner Kriminalpolizei binnen 24 Stunden gemeldet.