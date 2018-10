18. Oktober 2018, 22:13 Uhr Polizei Taufkirchen - Hochburg der Autokratzer

Parkende Autos sind vielerorts ein Ärgernis. In Taufkirchen jedoch gibt es Menschen, die dieser Wut auf ziemlich unschöne Weise Ausdruck verleihen - nämlich, indem sie das betreffende Auto zerkratzen. Die Folge: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen lagen im vergangenen Jahr hinter Diebstählen und Betrug auf Platz drei der häufigsten Straftaten in Taufkirchen. "Gemessen an der Einwohnerzahl sind wir da spitze", sagte Stefan Schraut, Chef der zuständigen Polizeidirektion Unterhaching, am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung. Tatsächlich hätten seine Beamten schon den einen oder anderen erwischt, der "mit dem Schlüssel von hinten bis vorne am Fahrzeug entlangfährt", berichtete Schraut. "Als Erklärung hieß es dann, dass er sich über parkende Autos ärgert."

Trotz der Fahrzeugkratzer sei Taufkirchen auch im Vorjahr mit rund 550 Straftaten eine sehr sichere Gemeinde gewesen, betonte Schraut. "Statistisch leben Sie hier doppelt so sicher wie in der Stadt München." Auch die Zahl die Wohnungseinbrüche, die in den vorangegangenen Jahren noch bei 16 und 13 gelegen hatte, sei 2017 auf fünf zurückgegangen. "Die Einbrecher machen gerade - toi, toi, toi - einen Bogen um Taufkirchen und um das ganze südliche München herum", sagte Schraut. Für das laufende Jahr lägen zwar noch keine Zahlen vor, jedoch zeichne sich ab, dass Betrugsfälle mittels Enkeltrick oder durch falsche Polizisten "fast gegen Null runtergegangen sind", sagte Schraut. Grund hierfür sei zum einen die verstärkte Aufklärungsarbeit der Polizei. Zum anderen arbeite man infolge des politischen Tauwetters inzwischen wieder besser mit den Behörden in der Türkei zusammen. Dort würden die Betrüger oftmals ihre Callcenter betreiben, sagte Polizeichef Schraut, von wo aus sie dann die Anrufe nach Deutschland tätigen.