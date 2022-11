Weil er mit dem Lenker seines Fahrrads an einem Ampelmast hängengeblieben ist, hat sich ein 57-Jähriger in Planegg schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war der Mann aus dem Landkreis München am Donnerstagmittag auf dem nördlichen Radweg der Würmtalstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zum Neurieder Weg eine Ampel übersah und diese mit dem Lenker touchierte. Der Radler stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Blessuren zu, sodass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden, auch die Ampel blieb unbeschädigt.